Ary Fontoura surge de chupeta e ironiza tendência viral da China: 'Loucura'

Ary Fontoura, 92, divertiu os seguidores na manhã de hoje ao falar sobre uma tendência inusitada que tem viralizado nas redes sociais: as chupetinhas para adultos.

O que aconteceu

No Instagram, o ator ironizou a moda e fez piada com o conceito. "Não é uma loucura, gente? Usar chupeta para tirar o estresse. É a criança virando adulto, é o adulto virando criança. Onde é que vai parar isso? Alexa, dispara um meteoro na Terra!", brincou.

A febre, que começou na China, promete ajudar a reduzir estresse, ansiedade e insônia entre jovens. Vendida por pouco mais de US$ 1, a chupetinha também é anunciada como auxílio para dormir melhor e até parar de fumar.