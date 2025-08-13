SplashUOL
Ana Maria Braga causa climão com Ju Massaoka: 'Como você passou de ano?

De Splash, em São Paulo
Ana Maria Braga questionou à repórter Ju Massaoka como ela "passou de ano" na escola
Imagem: Reprodução/Globo

Ana Maria Braga, 76, e a repórter Ju Massaoka, 35, protagonizaram um climão ao vivo no Mais Você (Globo) de hoje.

O que aconteceu

As duas mostravam, ao lado de Gil do Vigor, uma "trend" das redes sociais. A brincadeira da vez tinha como objetivo furar um saco de plástico com água com um canudo e provar que a água não vazava. No entanto, o saco tinha água de mais, e acabou vazando mesmo assim.

Tentando ajudar, Ju empurrou totalmente o canudo, mas não resolveu o problema, e Ana Maria criticou. "Ô inteligência", disse.

Mas que coisa. Rapaz do céu. Como que você passou de ano assim? perguntou a apresentadora

A repórter respondeu que passou em primeiro lugar no vestibular. "Menina, e eu passei bem, sabia? Por incrível que pareça". Ana rebateu: "É quase inacreditável".

É inacreditável, mas eu sou inteligente. Ju Massaoka

A realização da trend não deu certo, e a repórter brincou. "Ah, Ana, o meu lema é que se eu não puder ajudar, eu atrapalho".

Público comentou

