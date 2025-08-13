Ana Maria Braga causa climão com Ju Massaoka: 'Como você passou de ano?

Ana Maria Braga, 76, e a repórter Ju Massaoka, 35, protagonizaram um climão ao vivo no Mais Você (Globo) de hoje.

O que aconteceu

As duas mostravam, ao lado de Gil do Vigor, uma "trend" das redes sociais. A brincadeira da vez tinha como objetivo furar um saco de plástico com água com um canudo e provar que a água não vazava. No entanto, o saco tinha água de mais, e acabou vazando mesmo assim.

Tentando ajudar, Ju empurrou totalmente o canudo, mas não resolveu o problema, e Ana Maria criticou. "Ô inteligência", disse.