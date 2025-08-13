Ana Maria Braga causa climão com Ju Massaoka: 'Como você passou de ano?

Ana Maria Braga, 76, e a repórter Ju Massaoka, 35, protagonizaram um climão ao vivo no Mais Você (Globo) de hoje.
O que aconteceu
As duas mostravam, ao lado de Gil do Vigor, uma "trend" das redes sociais. A brincadeira da vez tinha como objetivo furar um saco de plástico com água com um canudo e provar que a água não vazava. No entanto, o saco tinha água de mais, e acabou vazando mesmo assim.
Tentando ajudar, Ju empurrou totalmente o canudo, mas não resolveu o problema, e Ana Maria criticou. "Ô inteligência", disse.
Mas que coisa. Rapaz do céu. Como que você passou de ano assim? perguntou a apresentadora
A repórter respondeu que passou em primeiro lugar no vestibular. "Menina, e eu passei bem, sabia? Por incrível que pareça". Ana rebateu: "É quase inacreditável".
É inacreditável, mas eu sou inteligente. Ju Massaoka
A realização da trend não deu certo, e a repórter brincou. "Ah, Ana, o meu lema é que se eu não puder ajudar, eu atrapalho".
Público comentou
Ana Maria dando fecho na Ju ao vivo-- Manu (@MahCarolini) August 13, 2025
Nossa a Ana Maria chamando a Ju Massaoka de burra e perguntando "como ela passou de ano" e a Ju respondendo que passou em primeiro lugar no vestiular UARRR #MaisVocê-- L u a 🌘 (@televisivah) August 13, 2025
O CLIMAO NO MAIS VOCE AGORA-- mandy (@liviedrama) August 13, 2025
a ana maria chamando a juju massaoka de burra e fala "como vc passou de ano?"
a juju responde "menina passei e em primeiro lugar ainda", ela ficou puta real #MaisVocê
a mana Ana Maria Braga chamando a menina de burra ao vivo-- lia ᶜʳᶠ (@liatuwita) August 13, 2025
Ana Maria chamando a moça que trabalha com ela de burra 11h da manhã-- Cindy Ludy🐰🌌 (@wooyoung_araujo) August 13, 2025
