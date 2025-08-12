Yudi vende bens no Brasil para recomeçar vida no Japão: 'Evangelizar lá'

Para colocar o plano em prática, o casal está vendendo sua casa, apartamento e carro. "Essa casa que vocês estão vendo aqui, que conquistei durante muitos anos, nós reformamos em família. Está à venda."

O apresentador já viveu no Japão durante a infância e lembra com carinho do país."O meu encontro com Cristo foi através da dor. Agora é uma decisão através do amor. Um amor por um país, um amor pela cultura, um amor pelas pessoas, um amor pelo chamado."

Yudi revelou que, mesmo se preparando e com propósito definido, o futuro no destino é incerto. "Estamos indo sem saber se tem trabalho, se tem grandes oportunidades, nós não sabemos de nada, mas sabemos que queremos servir as igrejas que estão no Japão, que queremos viver o evangelho puro e simples."