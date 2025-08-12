Viviane Araújo rebate críticas sobre idade e diz ter 'energia de gostosa'

Viviane Araújo, 50, fez um vídeo rebatendo críticas por idade e garantindo que mantém a "energia de gostosa".
O que aconteceu
A artista publicou um vídeo em que aparece usando looks diferentes e falou sobre se manter em forma. "Depois dos 50 você fica com menos energia de gostosa. Pena que não é meu caso!", escreveu no vídeo.
Ela ainda exaltou Ivete Sangalo, na legenda do post. "Veveta disse isso aqui e vou precisar concordar, a energia permanece", escreveu se referindo à música "Energia de Gostosa".
Nos comentários, Viviane recebeu vários elogios. "Absurda", disse uma seguidora; "Cinco décadas e você deixa as de 20 tentando te acompanhar", apontou outro; "Maravilhosa", exaltou uma terceira.
