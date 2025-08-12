Tudo diferente: o que aconteceu com Marieta na 1ª versão de 'Vale Tudo'?

Em 1988, Marieta, vivida pela atriz Rita Malot, deixava a trama antes do fim. Ela se muda para São Paulo, sendo substituída por Leila na TCA.

Agora, porém, ela deve ficar até o final da novela, participando do desfecho de Poliana. A trama junto ao melhor amigo de Raquel (Taís Araújo) será inédita: ambos são assexuais e se apaixonarão.

Na original, o interesse romântico de Poliana ficava a cargo de outra personagem, Íris (Cristina Galvão). O remake optou por manter Marieta na história, incluindo-a na discussão sobre afetividade fora do padrão heteronormativo e sexualizado, comum nas novelas de 20 ou 30 anos atrás.

Cacá Ottoni destaca que a mudança permitiu um aprofundamento na construção da personagem. "Gostei dos novos rumos da Marieta, que permitiram um aprofundamento maior. É desafiador, mas prazeroso descobrir nuances da personagem conforme os capítulos são liberados. Canceriana que sou, já estou sofrendo por antecipação com o fim da novela", revelou a atriz em entrevista ao Correio Braziliense.