Tudo diferente: o que aconteceu com Marieta na 1ª versão de 'Vale Tudo'?

No remake de "Vale Tudo", Marieta ganhou novos rumos e maior protagonismo do que a personagem da primeira versão, exibida em 1988. Relembre o que aconteceu e o que está previsto para a trama atual.
O que vai acontecer
Hoje interpretada por Cacá Ottoni, 34, a secretária ocupa o posto deixado por Aldeíde (Karine Teles) na TCA. Além disso, em breve, ela se tornará companheira de Poliana (Matheus Nachtergaele).
Em 1988, Marieta, vivida pela atriz Rita Malot, deixava a trama antes do fim. Ela se muda para São Paulo, sendo substituída por Leila na TCA.
Agora, porém, ela deve ficar até o final da novela, participando do desfecho de Poliana. A trama junto ao melhor amigo de Raquel (Taís Araújo) será inédita: ambos são assexuais e se apaixonarão.
Na original, o interesse romântico de Poliana ficava a cargo de outra personagem, Íris (Cristina Galvão). O remake optou por manter Marieta na história, incluindo-a na discussão sobre afetividade fora do padrão heteronormativo e sexualizado, comum nas novelas de 20 ou 30 anos atrás.
Cacá Ottoni destaca que a mudança permitiu um aprofundamento na construção da personagem. "Gostei dos novos rumos da Marieta, que permitiram um aprofundamento maior. É desafiador, mas prazeroso descobrir nuances da personagem conforme os capítulos são liberados. Canceriana que sou, já estou sofrendo por antecipação com o fim da novela", revelou a atriz em entrevista ao Correio Braziliense.
Dentro da sigla LGBTQIA+, a letra A - da assexualidade - era a que eu menos tinha informações. Acredito que grande parte da população também. Em uma sociedade tão hipersexualizada, é comum que gere estranhamento. Nos anos 80, a assexualidade chegou a ser vista como possível depressão. Hoje, é entendida como uma orientação sexual, uma maneira de existir. Acho muito importante falar sobre isso, e a novela tem esse papel de levantar questões para o grande público Cacá Ottoni, a Marieta de 'Vale Tudo', ao portal Heloísa Tolipan
