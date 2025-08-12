Tirullipa pede perdão à esposa após traição ser exposta: 'Envergonhado'

Tirullipa usou o Instagram apra se pronunciar após traição à esposa, Stefânia Lemos, com quem é casado há 15 anos, vir a tona.
O que aconteceu
Supostos Áudios e mensagens de Tirullipa com uma jovem, que seria filha de um ex-assessor, foram divulgadas na internet recentemente. Hoje, o humorista confirmou a traição, admitiu o erro e disse estar envergonhado.
"Extremamente envergonhado venho pedir perdão, mais uma vez, à minha família, aos meus fãs e quem acompanha o meu trabalho, diante das recentes noticias. Isso não aconteceu agora, isso é coisa do meu passado
Ele pediu perdão publicamente a esposa, Stefânia, com quem tem duas filhas — Lunna Vitória, Layla Vitória. "Esse episódio exposto foi superado quando caí na real e ainda na época, conversei com minha esposa, reconheci meu erro e pedi perdão comprometido a buscar toda mudança necessária para que eu não perdesse o que tenho de mais importante: minha família".
