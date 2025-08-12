Tereza Seiblitz se machuca em ensaio do Dança dos Famosos

Tereza Seiblitz exibiu os dedos machucados após um dos ensaios do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck.
O que aconteceu
A atriz exibiu a mão com várias fitas de esparadrapo enrolado nos dedos depois do ensaio. No vídeo, apesar dos machucados, ela sorriu e brincou.
"Olha só que coisa bonita", começou ela.
Essa mão, esses dedos com esparadrapo. Isso é Dança dos Famosos, vem torce por mim. Tereza Seiblitz
Na competição, Tereza faz parte do grupo D. Ela compete ao lado de Álvaro, Wanessa Camargo e Lucas Leto, que entrou no lugar de MC Livinho.
