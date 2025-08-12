Tereza Seiblitz se machuca em ensaio do Dança dos Famosos

Tereza Seiblitz exibiu os dedos machucados após um dos ensaios do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck.

O que aconteceu

A atriz exibiu a mão com várias fitas de esparadrapo enrolado nos dedos depois do ensaio. No vídeo, apesar dos machucados, ela sorriu e brincou.

"Olha só que coisa bonita", começou ela.