Tereza Seiblitz se machuca em ensaio do Dança dos Famosos

Colaboração para Splash, em São Paulo
Dança dos Famosos: Tereza Seiblitz se machuca em ensaios
Dança dos Famosos: Tereza Seiblitz se machuca em ensaios Imagem: Reprodução/Instagram

Tereza Seiblitz exibiu os dedos machucados após um dos ensaios do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck.

O que aconteceu

A atriz exibiu a mão com várias fitas de esparadrapo enrolado nos dedos depois do ensaio. No vídeo, apesar dos machucados, ela sorriu e brincou.

"Olha só que coisa bonita", começou ela.

Essa mão, esses dedos com esparadrapo. Isso é Dança dos Famosos, vem torce por mim. Tereza Seiblitz

Na competição, Tereza faz parte do grupo D. Ela compete ao lado de Álvaro, Wanessa Camargo e Lucas Leto, que entrou no lugar de MC Livinho.

