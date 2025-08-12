Travis Kelce expõe detalhes de relação com Taylor Swift: 'Parecemos comuns'

Eu amo ser o cara mais feliz do mundo o tempo todo. Quando você me vê curtindo o US Open [campeonato de tênis] com a Taylor, pode parecer que estamos só festejando, mas, na verdade, eu só estou aproveitando a diversão de estar nesse evento incrível que sempre quis ir, com a pessoa que eu amo Travis Kelce para a GQ Sports

Tight end do Kansas ainda comparou Swift com a própria mãe. "A bondade delas, a sinceridade delas, a capacidade de cumprimentar todo mundo na sala, a capacidade de demonstrar amor e apoio, não importa o que aconteça."

Ele demonstrou inspiração pelo trabalho da namorada. "Vi minha mãe alcançar metas que ela mesma estabeleceu. Vi a Taylor fazer o mesmo: estabelecer metas para si mesma, superar as expectativas e cativar o mundo."

Kelce disse que a cantora foi uma verdadeira atleta na turnê The Eras. "Eu nunca vivi algo parecido, ter uma parceira que entende os altos e baixos de estar na frente de milhões de pessoas. [...] Ver o quanto ela ficava exausta depois dos shows. Vi a quantidade de trabalho que ela coloca no corpo, e é impressionante", disse ele, que ainda contou que o palco é como um computador da dimensão de um campo de futebol.

Imagina levar isso para Singapura, onde faz um calor insuportável [...] Isso é, sem dúvida, mais cansativo do que o esforço que eu faço num domingo, e ela faz isso três, quatro, cinco dias seguidos Travis Kelce

Swift é a convidada do podcast do jogador e de seu irmão amanhã, onde dará detalhes do novo álbum "The Life of a Showgirl". A popstar fez o anúncio do disco ontem, em vídeo com o namorado, na gravação do podcast New Heights Show. Este é o 12º álbum de Taylor e o primeiro após o encerramento da The Eras Tour.