Streamer tem celular furtado ao vivo, vê ladrões presos e ri: 'Sou famoso'

O streamer Renato Azevedo, conhecido como Matte Afrodisíaco, foi furtado ao vivo no Rio de Janeiro.
O que aconteceu
Ele teve o celular furtado por vendedores de biscoito de polvilho na rua. No vídeo da live, é possível ver Renato e seu primo parando o carro e conversando com dois vendedores.
Eles já haviam comprado os biscoitos quando um dos vendedores dá a volta no carro e se aproxima do motorista. Ele pergunta se está ao vivo e acena para a câmera. Em seguida, questiona se o primo de Renato — no banco do motorista — é famoso. O primo aproxima o celular dele e começa a dizer "manda um abraço...", mas é interrompido pelo furto do aparelho.
Matte afrodisiaco fazendo live, parou pra ajudar os menor vendendo polvilho e foi roubado aovivo-- shirai (@mtsryu7) August 11, 2025
que cidade demoníaca pprt pic.twitter.com/vDXojVpPiI
Os ladrões foram presos em flagrante. Em comunicado enviado a Splash, a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que dois homens foram conduzidos à 34ª DP (Bangu) e autuados pelo crime de furto.
O streamer filmou os ladrões na frente da delegacia. No vídeo, os dois tentam esconder o rosto enquanto Renato Azevedo debocha: "Aí, comédia, sou famoso. Otário. Se f*deu, pô. Pega o meu telefone agora".
URGENTE, pm prende os ladrão qui robou o celular do streamer matte afrodisíaco pic.twitter.com/0BwvQv3Wto-- portalbdj (@portaldobdj) August 12, 2025
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.