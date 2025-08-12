Streamer tem celular furtado ao vivo, vê ladrões presos e ri: 'Sou famoso'

O streamer Renato Azevedo, conhecido como Matte Afrodisíaco, foi furtado ao vivo no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Ele teve o celular furtado por vendedores de biscoito de polvilho na rua. No vídeo da live, é possível ver Renato e seu primo parando o carro e conversando com dois vendedores.

Eles já haviam comprado os biscoitos quando um dos vendedores dá a volta no carro e se aproxima do motorista. Ele pergunta se está ao vivo e acena para a câmera. Em seguida, questiona se o primo de Renato — no banco do motorista — é famoso. O primo aproxima o celular dele e começa a dizer "manda um abraço...", mas é interrompido pelo furto do aparelho.