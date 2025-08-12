SplashUOL
Streamer tem celular furtado ao vivo, vê ladrões presos e ri: 'Sou famoso'

De Splash, em São Paulo
Streamer teve celular furtado por vendedor de biscoito de polvilho
Streamer teve celular furtado por vendedor de biscoito de polvilho Imagem: Reprodução

O streamer Renato Azevedo, conhecido como Matte Afrodisíaco, foi furtado ao vivo no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Ele teve o celular furtado por vendedores de biscoito de polvilho na rua. No vídeo da live, é possível ver Renato e seu primo parando o carro e conversando com dois vendedores.

Eles já haviam comprado os biscoitos quando um dos vendedores dá a volta no carro e se aproxima do motorista. Ele pergunta se está ao vivo e acena para a câmera. Em seguida, questiona se o primo de Renato — no banco do motorista — é famoso. O primo aproxima o celular dele e começa a dizer "manda um abraço...", mas é interrompido pelo furto do aparelho.

Os ladrões foram presos em flagrante. Em comunicado enviado a Splash, a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que dois homens foram conduzidos à 34ª DP (Bangu) e autuados pelo crime de furto.

O streamer filmou os ladrões na frente da delegacia. No vídeo, os dois tentam esconder o rosto enquanto Renato Azevedo debocha: "Aí, comédia, sou famoso. Otário. Se f*deu, pô. Pega o meu telefone agora".

