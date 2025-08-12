Sofia sofre após morte de Abel, mas é cuidada por Leo, conta Elis Cabral

Ela espera que Sofia tenha um final "muito feliz" quando a novela de Rosane Svartman acabar em janeiro. "Gostaria que ela ficasse sempre com o Samuel e a Leona, agora que ficou sem o papai e a mamãe".

Splash apurou que a guarda de Sofia voltará aos tribunais após a morte de Abel e sumiço de Vanderson (Armando Babaioff), seu pai biológico. Os irmãos Samuel (Juan Paiva) e Davi (Rafael Vitti) vão disputá-la com Leo, a babá da pequena.

Trabalho com o tio Tony

Em papo com Splash, a pequena Elis comemorou o trabalho ao lado de Tony Ramos. A parceria dos dois rendeu elogios do público e da crítica especializada.

Foi incrível, tio Tony é muito fofo, gente? Ele me ajuda, é engraçado, me explica com calma e eu fico vendo como ele grava, como respira em cena, como consegue se emocionar. Elis Cabral

Parceria emocionou a família da pequena Elis, que tem apenas 7 anos e faz sua estreia na TV. Nas redes sociais, os pais escreveram uma carta aberta sobre o assunto: "Ter tido a oportunidade de ser filha do Seu Tony, é dos maiores presentes possíveis nessa travessia. Sabemos que você ainda não tem a dimensão da experiência, da oportunidade e do valor de ter sido presenteada por Deus e os Deuses com esse ser humano tão incrível".