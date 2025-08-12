Sofia sofre após morte de Abel, mas é cuidada por Leo, conta Elis Cabral

Em "Dona de Mim", a morte de Abel (Tony Ramos) marca uma virada dramática na vida da pequena Sofia (Elis Cabral). Personagem se despediu da trama na semana passada após acidente fatal provocado por sabotagem de seu irmão Jaques (Marcello Novaes). Cenas comoveram os telespectadores.
Sem dar spoilers, a pequena Elis Cabral conta que Sofia sofre pela partida de Abel. No entanto, a pequena é acolhida pela família.
No começo, a Sofia fica triste, mas ela recebe tanto amor dos irmãos, da avó e da Leo [Clara Moneke] que vai conseguindo ficar bem. A Leo cuida bem dela. Elis Cabral
Ela espera que Sofia tenha um final "muito feliz" quando a novela de Rosane Svartman acabar em janeiro. "Gostaria que ela ficasse sempre com o Samuel e a Leona, agora que ficou sem o papai e a mamãe".
Splash apurou que a guarda de Sofia voltará aos tribunais após a morte de Abel e sumiço de Vanderson (Armando Babaioff), seu pai biológico. Os irmãos Samuel (Juan Paiva) e Davi (Rafael Vitti) vão disputá-la com Leo, a babá da pequena.
Trabalho com o tio Tony
Em papo com Splash, a pequena Elis comemorou o trabalho ao lado de Tony Ramos. A parceria dos dois rendeu elogios do público e da crítica especializada.
Foi incrível, tio Tony é muito fofo, gente? Ele me ajuda, é engraçado, me explica com calma e eu fico vendo como ele grava, como respira em cena, como consegue se emocionar. Elis Cabral
Parceria emocionou a família da pequena Elis, que tem apenas 7 anos e faz sua estreia na TV. Nas redes sociais, os pais escreveram uma carta aberta sobre o assunto: "Ter tido a oportunidade de ser filha do Seu Tony, é dos maiores presentes possíveis nessa travessia. Sabemos que você ainda não tem a dimensão da experiência, da oportunidade e do valor de ter sido presenteada por Deus e os Deuses com esse ser humano tão incrível".
