'Shrek 5' ganha data de estreia após ter lançamento adiado

A Universal Pictures e a DreamWorks Animation anunciaram que o lançamento de "Shrek 5" foi adiado, passando de 23 de dezembro de 2026 para 30 de junho de 2027.
O que aconteceu
Até o momento, os estúdios não divulgaram os motivos para o atraso. Eles destacaram apenas o sucesso contínuo de outras franquias animadas no verão norte-americano, como "Meu Malvado Favorito", "Como Treinar o Seu Dragão" e "Super Mario Bros. - O Filme".
O novo lançamento marcará o retorno da saga "Shrek" às telonas após 17 anos. O último filme, "Shrek Para Sempre", foi lançado em 2010.
Elenco e equipe: veteranos e novidades
O novo filme trará de volta os atores clássicos que deram vida aos personagens principais: Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Burro) e Cameron Diaz (Fiona). Uma grande novidade é a participação da atriz Zendaya, que integrará o elenco pela primeira vez na franquia, interpretando a filha de Shrek.
A direção ficará por conta de dois nomes experientes da saga: Walt Dohrn e Conrad Vernon. Dohrn, que dublou o personagem Rumpelstilskin em "Shrek Para Sempre" e trabalhou nos roteiros e bastidores desde o segundo filme, assume a direção ao lado de Vernon, diretor de "Shrek 2" e "Madagascar 2", além de dublador de personagens como Biscoito.
Rumores sobre a trama e onde assistir os anteriores
Embora ainda não haja detalhes oficiais sobre a história, especulações sugerem que o enredo girará em torno da filha de Shrek. Interpretada por Zendaya, ela pratica magia e sem querer transporta Shrek e Burro para o mundo em que vivemos. Agora, eles precisariam encontrar o caminho de volta para casa, pois a filha desconhece o feitiço que faria esse retorno.
Os fãs podem revisitar os primeiros filmes da franquia no streaming. Os três primeiros estão disponíveis na Netflix e no Prime Video, enquanto o quarto filme, "Shrek Para Sempre", está disponível no Globoplay.
