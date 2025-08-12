'Shrek 5' ganha data de estreia após ter lançamento adiado

Elenco e equipe: veteranos e novidades

O novo filme trará de volta os atores clássicos que deram vida aos personagens principais: Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Burro) e Cameron Diaz (Fiona). Uma grande novidade é a participação da atriz Zendaya, que integrará o elenco pela primeira vez na franquia, interpretando a filha de Shrek.

A direção ficará por conta de dois nomes experientes da saga: Walt Dohrn e Conrad Vernon. Dohrn, que dublou o personagem Rumpelstilskin em "Shrek Para Sempre" e trabalhou nos roteiros e bastidores desde o segundo filme, assume a direção ao lado de Vernon, diretor de "Shrek 2" e "Madagascar 2", além de dublador de personagens como Biscoito.

Rumores sobre a trama e onde assistir os anteriores

Embora ainda não haja detalhes oficiais sobre a história, especulações sugerem que o enredo girará em torno da filha de Shrek. Interpretada por Zendaya, ela pratica magia e sem querer transporta Shrek e Burro para o mundo em que vivemos. Agora, eles precisariam encontrar o caminho de volta para casa, pois a filha desconhece o feitiço que faria esse retorno.

Os fãs podem revisitar os primeiros filmes da franquia no streaming. Os três primeiros estão disponíveis na Netflix e no Prime Video, enquanto o quarto filme, "Shrek Para Sempre", está disponível no Globoplay.