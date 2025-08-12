Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 13/8 a 23/8

Katinha implora o perdão de Samuel. Jaques orienta Ricardo a demitir Katinha. Denise lamenta o esquecimento mais frequente de Rosa. Marlon desconfia das atitudes de Palmeira. Dedé pede que Ryan participe da batalha de rimas. Palmeira e Marlon invadem a batalha de rimas para deter Ryan, que foge e pede abrigo a Leo. Kami desabafa seu descontentamento com Marlon. Alan apoia Marlon. Jaques e Davi se aproximam. Sofia pede para ir com Samuel visitar Leo. Marlon encontra Ryan na casa de Leo e confronta o amigo.

Quinta, 14 de agosto

Marlon adverte Ryan sobre a violação de sua liberdade condicional. Kami é fria com Marlon, e admira Ryan com Dedé. Lucas conversa com Marlon sobre Ryan. Vespa ameaça Ryan. Leo e Samuel se divertem com Sofia e Dedé em São Cristóvão. Jaques se aproxima de Davi. Filipa tem uma crise e acaba demitida por Aurora. Caco e Gisele marcam um encontro de casais. Filipa exagera na bebida no bar de Everaldo. Rosa pede que Ayla não conte para Jaques sobre sua doença. Everaldo liga para Nina.

Sexta, 15 de agosto

Nina pede ajuda a Jaques para resgatar Filipa no bar de Everaldo. Durval ameaça Ryan, e exige que Jeff lhe passe o contato do rapaz. Ryan, Kami, Leo e Samuel se divertem com Dedé e Sofia. Nina sofre ao ver o estado de Filipa, e agradece a ajuda de Jaques. Pam percebe a aproximação entre Kami e Ryan. Tânia reprova a atitude de Jaques para que Samuel não desconfie do golpe dos dois. Jeff vê quando Ryan se encontra com Durval, e alerta Lucas. Nina e Jaques acompanham Filipa ao consultório de Nathan. Jaques se insinua para Filipa.

Sábado, 16 de agosto