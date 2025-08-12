Reconciliação de Harry e William é improvável, diz imprensa internacional

A briga entre os príncipes Harry, 40, e William,43, filhos do Rei Charles e de Lady Di, esta longe de ser resolvida, segundo imprensa internacional.
O que aconteceu
A tensão entre os irmãos se tornou pública em 2020, quando Harry e Meghan Markle anunciaram a saída da família real. No livro de memórias "Spare", Harry relatou um confronto em 2019 que teria resultado em um confronto físico com William. O príncipe de Gales nunca comentou o assunto. O historiador britânico Robert Lacey disse que nada mudará até que Harry peça desculpas.
A ruptura é muito profunda e duradoura Robert Lacey à People
Para Andrew Morton, biógrafo da princesa Diana, a disputa é uma "grande perda para a monarquia". Ele acredita que, se viva, Diana "teria tentado agir como pacificadora".
Eles querem se resolver "em seus próprios termos", o que "torna isso impossivel", segundo Amando Foreman. A historiadora fez os apontamentos para People.
Apesar do afastamento entre os irmãos, há rumores de aproximação entre Harry e o rei Charles III, 76. Segundo a revista, equipes de ambos estariam conversando e existe a possibilidade de um encontro no próximo mês, quando Harry retornará ao Reino Unido para compromissos como patrono da WellChild, instituição de caridade.
Será a primeira vez que ele e o pai se veem desde o anúncio do diagnóstico de câncer de Charles, em fevereiro de 2024.
Em junho, surgiram informações sobre uma reunião secreta entre representantes de Harry e Charles para tratar de uma possível reconciliação. A diretora de comunicações do duque e da duquesa, Meredith Maines, esteve em Londres para reuniões com a equipe britânica e parceiros ligados aos patrocínios do duque.
