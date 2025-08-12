Reconciliação de Harry e William é improvável, diz imprensa internacional

Para Andrew Morton, biógrafo da princesa Diana, a disputa é uma "grande perda para a monarquia". Ele acredita que, se viva, Diana "teria tentado agir como pacificadora".

Eles querem se resolver "em seus próprios termos", o que "torna isso impossivel", segundo Amando Foreman. A historiadora fez os apontamentos para People.

Apesar do afastamento entre os irmãos, há rumores de aproximação entre Harry e o rei Charles III, 76. Segundo a revista, equipes de ambos estariam conversando e existe a possibilidade de um encontro no próximo mês, quando Harry retornará ao Reino Unido para compromissos como patrono da WellChild, instituição de caridade.

Será a primeira vez que ele e o pai se veem desde o anúncio do diagnóstico de câncer de Charles, em fevereiro de 2024.

Em junho, surgiram informações sobre uma reunião secreta entre representantes de Harry e Charles para tratar de uma possível reconciliação. A diretora de comunicações do duque e da duquesa, Meredith Maines, esteve em Londres para reuniões com a equipe britânica e parceiros ligados aos patrocínios do duque.