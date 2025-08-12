Raquel Brito provoca Davi sobre suposta ida à Fazenda: 'Não conte comigo'

A influenciadora participou da Fazenda no ano passado e saiu por problemas de saúde, mas revelou estar melhor. "Foi um momento difícil. Até hoje é, porque ninguém quer sair dessa forma de um reality como esse. Mas tô me cuidando mais."

Raquel ainda contou que a sua equipe foi de 40 pessoas para quatro, mas que o irmão mantém mais pessoas porque quer "mais atenção". "Cada um em um setor, e ele tem a equipe dele que é muito maior que a minha."

Se Davi for para Fazenda 17, terá a torcida da irmã, mas ela não trabalhará na equipe dele. "Brinquei com ele que, se ele fosse com a família dele, ele não contasse comigo, porque eu não tinha estrutura. E, se ele fosse, ele colocasse realmente uma equipe, porque é um programa que precisa mesmo de pessoas mais experientes do que eu."

Ela recentemente revelou que foi convidada para estar em 'Vale Tudo' e esclareceu que, na verdade, apareceria em cortes na novela. "Expliquei que ia ter figurino, pelo que eu soube. Eu soube que ia ter alguns textos lá dentro, tanto que eu dava risada, né? A ansiedade batia, não é para qualquer pessoa."