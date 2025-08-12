Convite para 'Vale Tudo'? Raquel Brito conta tudo no Central Splash de hoje

Central Splash recebe hoje Raquel Brito, a ex-participante de A Fazenda. Chico Barney e Bárbara Saryne conversam com a irmã de Davi Brito sobre a vida após o reality a partir das 10h.
Como vai ser
A baiana chamou atenção recentemente ao dizer nas redes socais que recebeu convite para estrelar "Vale Tudo". A declaração viralizou nas redes sociais e em manchetes de sites noticiosos. No Central Splash, ela vai explicar o que de fato aconteceu.
Irmã de Davi Brito também vai relembrar o período em que esteve em A Fazenda 16. Ela vai comentar sobre a espectativa para a próxima edição do reality da Record, que está prevista para começar em setembro.
LIVES
- Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.
Confira o horário da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne
