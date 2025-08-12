SplashUOL
Convite para 'Vale Tudo'? Raquel Brito conta tudo no Central Splash de hoje

De Splash, no Rio
Raquel Brito durante a final de A Fazenda 16
Raquel Brito durante a final de A Fazenda 16 Imagem: Reprodução/Instagram

Central Splash recebe hoje Raquel Brito, a ex-participante de A Fazenda. Chico Barney e Bárbara Saryne conversam com a irmã de Davi Brito sobre a vida após o reality a partir das 10h.

Como vai ser

A baiana chamou atenção recentemente ao dizer nas redes socais que recebeu convite para estrelar "Vale Tudo". A declaração viralizou nas redes sociais e em manchetes de sites noticiosos. No Central Splash, ela vai explicar o que de fato aconteceu.

Irmã de Davi Brito também vai relembrar o período em que esteve em A Fazenda 16. Ela vai comentar sobre a espectativa para a próxima edição do reality da Record, que está prevista para começar em setembro.

LIVES

  • Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira o horário da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

