Convite para 'Vale Tudo'? Raquel Brito conta tudo no Central Splash de hoje

Central Splash recebe hoje Raquel Brito, a ex-participante de A Fazenda. Chico Barney e Bárbara Saryne conversam com a irmã de Davi Brito sobre a vida após o reality a partir das 10h.

Como vai ser

A baiana chamou atenção recentemente ao dizer nas redes socais que recebeu convite para estrelar "Vale Tudo". A declaração viralizou nas redes sociais e em manchetes de sites noticiosos. No Central Splash, ela vai explicar o que de fato aconteceu.

Irmã de Davi Brito também vai relembrar o período em que esteve em A Fazenda 16. Ela vai comentar sobre a espectativa para a próxima edição do reality da Record, que está prevista para começar em setembro.