Quando a 2ª parte da nova temporada de 'Wandinha' vai chegar na Netflix?

A segunda parte dos episódios "Wandinha" será disponibilizada pela Netflix no dia 3 de setembro.
O que aconteceu
Nova temporada foi dividida em duas partes. Os primeiros quatro episódios foram liberados em 6 de agosto. A segunda parte está prevista para 3 de setembro, às 4h (de Brasília).
Wandinha Addams volta à Escola Nunca Mais. A nova temporada apresenta confrontos com a família, amigos e velhos adversários, em meio a ameaças e reviravoltas ainda mais sombrias.
Lady Gaga é uma das novidades da 2ª temporada. A estrela pop marca presença no papel da professora Rosaline Rotwood.
Lançada em 2022, "Wandinha" somou mais de 1,2 bilhão de horas assistidas em menos de um mês, segundo a revista Variety. A Netflix confirmou a produção da 3ª temporada.
O seriado é protagonizado pela atriz Jenna Ortega. A produção executiva é assinada pelo diretor Tim Burton.
