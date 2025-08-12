Quando a 2ª parte da nova temporada de 'Wandinha' vai chegar na Netflix?

A segunda parte dos episódios "Wandinha" será disponibilizada pela Netflix no dia 3 de setembro.

O que aconteceu

Nova temporada foi dividida em duas partes. Os primeiros quatro episódios foram liberados em 6 de agosto. A segunda parte está prevista para 3 de setembro, às 4h (de Brasília).

Wandinha Addams volta à Escola Nunca Mais. A nova temporada apresenta confrontos com a família, amigos e velhos adversários, em meio a ameaças e reviravoltas ainda mais sombrias.