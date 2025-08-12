SplashUOL
Prestes a morrer, Rosa faz pedido doloroso para Ayla em 'Dona de Mim'

Suely Franco como Rosa em 'Dona de Mim'
Suely Franco como Rosa em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Nesta terça-feira (12), em "Dona de Mim" (Globo), Rosa pede que Ayla não conte para Jaques sobre sua doença.

Também neste capítulo: Marlon adverte Ryan sobre a violação de sua liberdade condicional. Kami é fria com Marlon, e admira Ryan com Dedé. Filipa tem uma crise e acaba demitida por Aurora.

Lucas conversa com Marlon sobre Ryan. Vespa ameaça Ryan. Leo e Samuel se divertem com Sofia e Dedé em São Cristóvão.

Caco e Gisele marcam um encontro de casais. Filipa exagera na bebida no bar de Everaldo. Everaldo liga para Nina.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

