Noiva de Oruam lamenta ausência do rapper, que está preso: 'Dói demais'

Os dois estão juntos há cerca de seis anos e têm planos de casar. "Quero casar aqui mesmo no Brasil, com festa grande, amigos e família, bagunça, muito linda. Gosto de natureza e queria um casamento na natureza, com uma vista bonita. Ele é mais diferente, quer casar fora, sair do Brasil, levar só a família", disse, em entrevista à revista Quem no ano passado.

Oruam segue preso

Ele é réu por tentativa de homicídio qualificado após atirar pedras em policiais. Na madrugada de 22 de julho, os agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes cumpriam um mandado de busca e apreensão contra um menor acusado de tráfico, que estaria na casa de Oruam. Após a prisão do jovem, o cantor e outras sete pessoas correram para sacada da residência do artista e jogaram pedras contra os policiais — que precisaram se esconder na viatura.

O Ministério Público ofereceu a denúncia por tentativa de homicídio sob alegação de que Oruam e os demais agiram "assumindo o risco de matar os agentes". Além dos ataques físicos, o cantor fez publicações nas redes sociais incitando a violência contra a polícia e desafiando a ida dos agentes ao Complexo da Penha.

Após a operação da polícia, Oruam permaneceu algumas horas foragido, mas se entregou à polícia. "Eu errei. Desculpa aí todo mundo, vou provar para vocês que não sou bandido. Vou dar a volta por cima e depois vou vencer através da minha música. Ontem, eu tava muito nervoso com tudo que aconteceu. Quero dizer aos meus fãs que amo muito vocês", disse ele, na época.