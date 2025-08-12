Noiva de Oruam lamenta ausência do rapper, que está preso: 'Dói demais'

Fernanda Valença, noiva de Oruam, lamentou a ausência do rapper, preso há 21 dias. Oruam é réu por tentativa de homicídio qualificado.
Fernanda disse que "nunca ficou tanto tempo" sem abraçar e beijar o noivo. "Dói demais. [...] Saudade de fazer seu café da manhã, seu suco, de arrumar sua mala para os seus shows. Saudade de quando eu levantava da cama e você implorava pra ficar 'só mais um pouco', fazendo com que eu atrasasse todos os meus compromissos", escreveu.
Eu te amo demais. Você é e sempre vai ser o amor da minha vida. Não passo um segundo sem pensar em você. Não me importo com o que falem, com o que pensem, porque nós sabemos. Eu sei. E isso é somente o que importa.
Os dois estão juntos há cerca de seis anos e têm planos de casar. "Quero casar aqui mesmo no Brasil, com festa grande, amigos e família, bagunça, muito linda. Gosto de natureza e queria um casamento na natureza, com uma vista bonita. Ele é mais diferente, quer casar fora, sair do Brasil, levar só a família", disse, em entrevista à revista Quem no ano passado.
Oruam segue preso
Ele é réu por tentativa de homicídio qualificado após atirar pedras em policiais. Na madrugada de 22 de julho, os agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes cumpriam um mandado de busca e apreensão contra um menor acusado de tráfico, que estaria na casa de Oruam. Após a prisão do jovem, o cantor e outras sete pessoas correram para sacada da residência do artista e jogaram pedras contra os policiais — que precisaram se esconder na viatura.
O Ministério Público ofereceu a denúncia por tentativa de homicídio sob alegação de que Oruam e os demais agiram "assumindo o risco de matar os agentes". Além dos ataques físicos, o cantor fez publicações nas redes sociais incitando a violência contra a polícia e desafiando a ida dos agentes ao Complexo da Penha.
Após a operação da polícia, Oruam permaneceu algumas horas foragido, mas se entregou à polícia. "Eu errei. Desculpa aí todo mundo, vou provar para vocês que não sou bandido. Vou dar a volta por cima e depois vou vencer através da minha música. Ontem, eu tava muito nervoso com tudo que aconteceu. Quero dizer aos meus fãs que amo muito vocês", disse ele, na época.
Além da tentativa de homicídio, o cantor responde pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, desacato, dano qualificado, ameaça e lesão corporal.
A defesa ressalta que Oruam foi inicialmente acusado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, mas a acusação foi reclassificada como tentativa de homicídio. Para os advogados do rapper, isso parece uma manobra jurídica infundada.
Segundo a análise da defesa, a detenção é baseada em "alegações frágeis e artificiais" — o que reforça a narrativa de perseguição a Oruam. "Claramente motivada por interesses midiáticos e não por aspectos concretos e técnicos".
Os advogados ainda ponderam que "em nenhum momento" a integridade física dos agentes foi colocada em risco. "Ademais, a conduta dos policiais também evidencia que, ao momento, não existia risco real de morte. Se assim fosse, não teriam agredido fisicamente o grupo, não teriam entrado na casa do cantor e causado danos materiais a objetos pessoais, como roupas e móveis, xingamentos e as constantes ameaças com armas de fogo, demonstrando que não havia um perigo iminente de morte ou ferimentos graves".
Na última semana, ele também foi denunciado pelo MPRJ por corrupção ativa e direção perigosa com habilitação suspensa. Foram solicitadas medidas cautelares, entre elas a proibição de uso de redes sociais enquanto durar o processo e a suspensão judicial do direito de dirigir.
