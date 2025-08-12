O apagão real que inspirou autora de 'Vale Tudo' em trama da maionese

A cena da maionese de "Vale Tudo" é um dos momentos mais lembrados da primeira novela. Na versão de 1988, com a receita envenenada, Celina (Nathalia Timberg) e Raquel (Regina Duarte) cruzavam o Rio para impedir que clientes consumissem o molho estragado.
Como fazer a mesma cena 2025 se agora bastaria um aviso por WhatsApp para avisar os restaurantes parceiros? Para manter a adrenalina, a autora Manuela Dias optou por escrever que a cidade inteira passa por um apagão — não só de energia, mas também de internet e sinal de celular.
Com a cidade às escuras, Raquel, Gilda, Pascoal, Poliana e Celina correram para avisar os parceiros como antigamente: de porta em porta. Após muita tensão, Celina chega ao último restaurante e grita a frase icônica da primeira versão: "Ninguém come dessa maionese".
Na história, o Rio tem uma pane sem precedentes, como aconteceu em Portugal e na Espanha no dia 28 de abril. Na ocasião, telefones, internet, sinais de trânsito, serviços de trens, metrô e avião ficaram desconectados, afetando milhões de pessoas na Europa.
Desde que comecei a pensar o remake, me preocupava com esse fator de incomunicabilidade de que o evento da maionese precisava. Quando aconteceu o apagão na Espanha e em Portugal, uma coisa quase inimaginável para os nossos tempos, pensei: 'É isso!' Manuela Dias, ao jornal O Globo
Algo semelhante já aconteceu no Brasil. Em outubro de 2024, mais de 1,6 milhão de pessoas ficaram dias sem luz em São Paulo após um temporal violento derrubar árvores e danificar a rede elétrica. No mesmo período, parte da população também ficou sem sinal de telefonia e com a internet comprometida.
Nem sempre a falta de internet está ligada à fortes chuvas e quedas de energia. Em julho de 2024, uma falha na empresa de cibersegurança CrowdStrike afetou companhias aéreas, bancos, hospitais e sistemas de comunicação em diversos países.
Compare 1988 x 2025
A cena da Tia Celina com a maionese 1988 X 2025 #ValeTudo pic.twitter.com/fYqngXptfA-- eplay (@forumeplay) August 13, 2025
Veja as reações
"ninguém toca nessa maionese!"-- giovanna (@afetogalli) August 13, 2025
MALU GALLI ARTISTA AMORES #ValeTudo pic.twitter.com/dz6Ood8Lso
a gilda avisando os restaurantes da baixada toda de bicicleta #ValeTudo-- alex dunphy barbosa (@thkalinda) August 13, 2025
pic.twitter.com/YdkM5E0f2u
O Jarbas dirigindo que nem a Rochelle #ValeTudo pic.twitter.com/dfOqgUgzhN-- LUKE W. (@lukecomentaa) August 13, 2025
Em 12 de agosto, as margens do restaurante Oliveira, Celina gritou: "NINGUÉM TOCA NESSA MAIONESE" #ValeTudo pic.twitter.com/fmrL4EywdN-- Alex Grey (@LexGrey) August 13, 2025
Começou a minha novela favorita #ValeTudo pic.twitter.com/KXdxuP0AXx-- Matheus Barros (Canal Uplay) (@canaluplay) August 13, 2025
Largaram a Lucimar se cagando e foram salvar a maionese #ValeTudo pic.twitter.com/VWhKnSxvbC-- mih??? (@tiimehealsall) August 13, 2025
