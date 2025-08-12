SplashUOL
O apagão real que inspirou autora de 'Vale Tudo' em trama da maionese

De Splash, no Rio
Celina (Malu Galli) em cena de 'Vale Tudo'
Celina (Malu Galli) em cena de 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

A cena da maionese de "Vale Tudo" é um dos momentos mais lembrados da primeira novela. Na versão de 1988, com a receita envenenada, Celina (Nathalia Timberg) e Raquel (Regina Duarte) cruzavam o Rio para impedir que clientes consumissem o molho estragado.

Como fazer a mesma cena 2025 se agora bastaria um aviso por WhatsApp para avisar os restaurantes parceiros? Para manter a adrenalina, a autora Manuela Dias optou por escrever que a cidade inteira passa por um apagão — não só de energia, mas também de internet e sinal de celular.

Com a cidade às escuras, Raquel, Gilda, Pascoal, Poliana e Celina correram para avisar os parceiros como antigamente: de porta em porta. Após muita tensão, Celina chega ao último restaurante e grita a frase icônica da primeira versão: "Ninguém come dessa maionese".

Na história, o Rio tem uma pane sem precedentes, como aconteceu em Portugal e na Espanha no dia 28 de abril. Na ocasião, telefones, internet, sinais de trânsito, serviços de trens, metrô e avião ficaram desconectados, afetando milhões de pessoas na Europa.

Desde que comecei a pensar o remake, me preocupava com esse fator de incomunicabilidade de que o evento da maionese precisava. Quando aconteceu o apagão na Espanha e em Portugal, uma coisa quase inimaginável para os nossos tempos, pensei: 'É isso!' Manuela Dias, ao jornal O Globo

Algo semelhante já aconteceu no Brasil. Em outubro de 2024, mais de 1,6 milhão de pessoas ficaram dias sem luz em São Paulo após um temporal violento derrubar árvores e danificar a rede elétrica. No mesmo período, parte da população também ficou sem sinal de telefonia e com a internet comprometida.

Nem sempre a falta de internet está ligada à fortes chuvas e quedas de energia. Em julho de 2024, uma falha na empresa de cibersegurança CrowdStrike afetou companhias aéreas, bancos, hospitais e sistemas de comunicação em diversos países.

Compare 1988 x 2025

Veja as reações

