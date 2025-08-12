O apagão real que inspirou autora de 'Vale Tudo' em trama da maionese

A cena da maionese de "Vale Tudo" é um dos momentos mais lembrados da primeira novela. Na versão de 1988, com a receita envenenada, Celina (Nathalia Timberg) e Raquel (Regina Duarte) cruzavam o Rio para impedir que clientes consumissem o molho estragado.

Como fazer a mesma cena 2025 se agora bastaria um aviso por WhatsApp para avisar os restaurantes parceiros? Para manter a adrenalina, a autora Manuela Dias optou por escrever que a cidade inteira passa por um apagão — não só de energia, mas também de internet e sinal de celular.

Com a cidade às escuras, Raquel, Gilda, Pascoal, Poliana e Celina correram para avisar os parceiros como antigamente: de porta em porta. Após muita tensão, Celina chega ao último restaurante e grita a frase icônica da primeira versão: "Ninguém come dessa maionese".