Malu Galli sobre Vale Tudo: 'Controversa desde início, movimenta o Brasil'

Intérprete de Celina no remake de "Vale Tudo", a atriz Malu Galli, 53, tem sentido o impacto que a novela está causando no público. Remake escrito por Manuela Dias se encaminha para os dois últimos meses de história.
Na boca do povo
Para a atriz, após início "controverso", os telespectadores receberam bem o folhetim. "As pessoas vêm falar com carinho, uma relação afetuosa com a Celina e com a novela. Sinto que estão amando assistir a 'Vale Tudo'. Tem gente vendo pela primeira vez, tem gente revendo".
Acho que a novela engatou. Foi controversa desde o início. Muita gente falou muita questões, a gente estava no meio desse tiroteio, mas hoje a gente chegou numa fase em que a novela se estabeleceu, está sendo muito assistida e está movimentando o Brasil.
Malu acredita que a trama atinge o público tradicional das novelas, que assiste pela televisão, mas também quem consome a trama pelas redes sociais. "Mesmo quem não vê na TV, acompanha no TikTok, no Instagram, nos cortes. Todo mundo sabe o que está sendo dito a respeito da novela".
Para ela, o remake atravessa a vida das pessoas, incluindo a dela, que lembra da personagens em situações do dia a dia. "Ontem, minha mãe estava ajeitando o jardim de casa e eu falei: 'Hum, minha Celina'. E ela respondeu assim: 'Tá me trazendo paz ajeitar aqui'".
Camadas da tia Celina
Para Malu, a personagem é cheia de nuances e mudanças em relação a 1988 — ela, agora, é mais doce. "Ela se dedicou a vida inteira a outra pessoa e deixou de olhar para si. Tem uma relação tóxica com a Odete, uma irmã que a massacra desde cedo — e ela deixa. É uma via de mão dupla".
Além da dependência emocional, Celina também enfrenta questões práticas que nunca precisou encarar. "É uma mulher muito rica, muito mimada, que nunca precisou se preocupar com a vida financeira. De repente, se vê numa situação inesperada, em que precisa pegar a vida nas próprias mãos, entender de dinheiro e dar um destino para si mesma. Recebo muito feedback de gente que também não sabe lidar com as finanças."
Cena da maionese
A personagem vive um dos seus ápices na trama com a famosa cena da maionese envenenada por Odete para prejudicar Raquel. No capítulo de hoje, Celina enfrenta uma verdadeira saga e quase não chega a tempo. No restaurante em Jacarepaguá, ela entra correndo e consegue impedir que a maionese seja servida. De volta à Paladar, a ação é comemorada por todos, com alívio.
A sequência foi gravada ao longo do mês de julho e presta homenagem à cena da versão original, conta Malu Galli, a intérprete de Tia Celina, a Splash. "Fiquei pensando. Será que ela vai mudar o prato? Vai envenenar outra coisa? Não, é maionese mesmo. A gente está fazendo uma homenagem à cena original. É bem próxima".
A frase "Ninguém come dessa maionese", dita por Celina em 1988 ao chegar em um restaurante, está mantida. A frase é uma das mais lembradas da primeira versão da personagem interpretada por Nathalia Timberg.
