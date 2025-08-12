Malu Galli sobre Vale Tudo: 'Controversa desde início, movimenta o Brasil'

Malu acredita que a trama atinge o público tradicional das novelas, que assiste pela televisão, mas também quem consome a trama pelas redes sociais. "Mesmo quem não vê na TV, acompanha no TikTok, no Instagram, nos cortes. Todo mundo sabe o que está sendo dito a respeito da novela".

Para ela, o remake atravessa a vida das pessoas, incluindo a dela, que lembra da personagens em situações do dia a dia. "Ontem, minha mãe estava ajeitando o jardim de casa e eu falei: 'Hum, minha Celina'. E ela respondeu assim: 'Tá me trazendo paz ajeitar aqui'".

Camadas da tia Celina

Para Malu, a personagem é cheia de nuances e mudanças em relação a 1988 — ela, agora, é mais doce. "Ela se dedicou a vida inteira a outra pessoa e deixou de olhar para si. Tem uma relação tóxica com a Odete, uma irmã que a massacra desde cedo — e ela deixa. É uma via de mão dupla".

Além da dependência emocional, Celina também enfrenta questões práticas que nunca precisou encarar. "É uma mulher muito rica, muito mimada, que nunca precisou se preocupar com a vida financeira. De repente, se vê numa situação inesperada, em que precisa pegar a vida nas próprias mãos, entender de dinheiro e dar um destino para si mesma. Recebo muito feedback de gente que também não sabe lidar com as finanças."

Cena da maionese

A personagem vive um dos seus ápices na trama com a famosa cena da maionese envenenada por Odete para prejudicar Raquel. No capítulo de hoje, Celina enfrenta uma verdadeira saga e quase não chega a tempo. No restaurante em Jacarepaguá, ela entra correndo e consegue impedir que a maionese seja servida. De volta à Paladar, a ação é comemorada por todos, com alívio.