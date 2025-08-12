Mãe de Oruam conta como foi visitar filho na prisão: 'Vi ele sorrindo'

Marcia Gama, mãe do rapper Oruam, visitou o filho pela primeira vez desde a prisão. Ela teve a chance de ver o cantor no último final de semana, no Dia dos Pais, e o ouviu dizer que está bem.

O que aconteceu

Além de afirmar que Oruam está bem, Marcia relatou que o filho falou sobre Deus durante a visita. O cantor ganhou abraço de crianças que foram ver os pais e até dormiu no colo da mãe no meio da visita.

"Foi a primeira visita onde vi o Mauro. Vi meu filho sorrindo, abracei, dei uma palavra de força pra ele, que é o que merece nesse momento. Pude ver ele sereno, com muita paz no coração, ver o amor de todas aquelas crianças com ele... Estou muito feliz, vi ele deitadinho, dormindo, tirando um sono do meu lado, senti a batida do coração dele. Teve um culto lá e ele falou para mim 'mãe, é muito necessário o evangelho aqui' nesse lugar. É o verdadeiro evangelho que vai na prisão", relatou Márcia.