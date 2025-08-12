Mãe lamenta morte de casal de influencers em acidente trágico: 'Desvatador'

O casal de influenciadores digitais Stacey Tourout e Matthew Peter Yoman morreu na última quinta-feira (7), vítimas de um acidente automobilístico.
O que aconteceu
O desastre aconteceu nas estradas da província de British Columbia, no Canadá. De acordo com dados da organização voluntária Kaslo Search and Rescue, um deles foi encontrado já sem vida no local do acidente. O outro foi encaminhado com vida a um hospital próximo, via helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na mesma noite.
Stacey e Matthew eram conhecidos por seu trabalho no canal Toyota World Runners, do YouTube. O espaço contava com mais de 200 mil inscritos e era continuamente atualizado com registros de viagens e aventuras do casal.
Colleen Tourout, mãe de Stacey, lamentou nas redes sociais a perda da filha e do genro. "Perdemos ambos, que tragicamente sucumbiram aos ferimentos em um acidente off-road em 7 de agosto de 2025, nas belas montanhas da British Columbia, que eles tanto amavam. Por favor, mantenham-nos em seus pensamentos e orações enquanto lidamos com esta conclusão devastadora de uma incrível história de amor. Eles estão juntos para sempre, como sempre soubemos que estariam", declarou ela.
