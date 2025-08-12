Mãe lamenta morte de casal de influencers em acidente trágico: 'Desvatador'

O casal de influenciadores digitais Stacey Tourout e Matthew Peter Yoman morreu na última quinta-feira (7), vítimas de um acidente automobilístico.

O que aconteceu

O desastre aconteceu nas estradas da província de British Columbia, no Canadá. De acordo com dados da organização voluntária Kaslo Search and Rescue, um deles foi encontrado já sem vida no local do acidente. O outro foi encaminhado com vida a um hospital próximo, via helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na mesma noite.

Stacey e Matthew eram conhecidos por seu trabalho no canal Toyota World Runners, do YouTube. O espaço contava com mais de 200 mil inscritos e era continuamente atualizado com registros de viagens e aventuras do casal.