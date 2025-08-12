Luva de Pedreiro é internado em hospital na Paraíba

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, 23, está internado no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba. A informação foi confirmada por Távila Gomes, companheira do influenciador digital.
O que aconteceu
Távila compartilhou foto nos stories do Instagram, na manhã de hoje, com uma mensagem misteriosa. "O bom dia de hoje tá diferente".
Horas mais tarde, a influenciadora digital contou que o companheiro Luva de Pedreiro está internado, mas não revelou o problema de saúde que causou a hospitalização. "Passando pra deixar vocês tranquilos. Iran tá internado, mas tá bem, já fez exames e tá tudo ok. Logo vai receber alta, se Deus quiser."
A notícia da internação de Luva de Pedreiro causou preocupação nos fãs. Afinal, ele apareceu nas redes sociais de Távila carregando sacos de arroz e refrigerante, na noite de ontem, sem mostrar nem um problema de saúde.
Obrigada pelo carinho e preocupação de todos, familiares, amigos e fãs. Deus tá cuidado e protegendo.
Távila Gomes
Splash entrou em contato com a equipe de Luva de Pedreiro e o Hospital Nossa Senhora das Neves. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento oficial.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.