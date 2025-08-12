Luva de Pedreiro é internado em hospital na Paraíba

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, 23, está internado no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba. A informação foi confirmada por Távila Gomes, companheira do influenciador digital.

O que aconteceu

Távila compartilhou foto nos stories do Instagram, na manhã de hoje, com uma mensagem misteriosa. "O bom dia de hoje tá diferente".

Horas mais tarde, a influenciadora digital contou que o companheiro Luva de Pedreiro está internado, mas não revelou o problema de saúde que causou a hospitalização. "Passando pra deixar vocês tranquilos. Iran tá internado, mas tá bem, já fez exames e tá tudo ok. Logo vai receber alta, se Deus quiser."