Justiça ordena bloqueio de perfis de Hytalo e proíbe contato com jovens

Começamos a coletar provas, dados, documentos, porque o Ministério Público só age dentro dos ditames legais. Agora, a primeira fase do procedimento está concluída, com essa ação civil pública. E tivemos a colaboração também de entidades parceiras na investigação para que tivéssemos êxito na recomendação.

Hitalo José Santos Silva, conhecido como Hytalo Santos, se tornou o assunto das redes sociais nos últimos dias após o Youtuber Felca denunciá-lo por crimes como pedofilia e exploração de menores.

O vídeo de 50 minutos Felca, intitulado de "adultização", já possui mais de 30 milhões de visualizações. A filmagem expõe conteúdos publicados por Hytalo Santos com crianças sendo sexualizadas e incentivadas a ter atos sexuais com outros menores.

A repercussão da denúncia de Felca fez Hytalo Santos ter o perfil no Instagram derrubado pela Meta. Kamylinha Santos, jovem de 17 anos que gravava vídeos com Hytalo, também teve a conta desativada pela rede social.

A ação civil pública aceita pela Justiça recomenda a suspensão do acesso de Hytalo Santos às redes sociais até a conclusão da investigação. O Ministério Público denuncia o influenciador digital por submissão de adolescentes a adultização e exposição com conotação sexual para obter lucro; ou até que as condutas irregulares sejam encerradas e os direitos de crianças e adolescentes envolvidos sejam protegidos.

"O não cumprimento da recomendação pode acarretar medidas legais contra os responsáveis, incluindo ajuizamento de Ação Civil Pública para implementação de medida e, se for o caso, ações de natureza criminal", diz o MP.