Justiça ordena bloqueio de perfis de Hytalo e proíbe contato com jovens

O Ministério Público da Paraíba informou, na tarde de hoje, que obteve vitória em três pedidos na Justiça contra o influenciador digital Hytalo Santos — investigado por exposição dos menores em vídeos com conteúdo sexual.
O que aconteceu
Por meio da promotora de Justiça de Bayeux, Ana Maria França, o MP conseguiu bloquear o acesso de Hytalo às redes sociais, suspender a monetização de seus conteúdos e impedi-lo de ter contato com os menores de idade citados no processo. A decisão é em caráter provisório e a defesa do influencer pode recorrer.
A promotora revelou que tomou a decisão em virtude de haver investigações sobre o influenciador promover festas com menores e realizar filmagens com contação sexual. "Em Bayeux, nós instauramos esse procedimento a partir de reclamações de moradores do condomínio onde vivia o influenciador, sobre conduta irregular dele com crianças e adolescentes, na produção de seus conteúdos, se estendendo até tarde e com barulho, muitas dessas filmagens envolvendo bebidas alcoólicas, além de cenas que tinham uma conotação sensual".
Começamos a coletar provas, dados, documentos, porque o Ministério Público só age dentro dos ditames legais. Agora, a primeira fase do procedimento está concluída, com essa ação civil pública. E tivemos a colaboração também de entidades parceiras na investigação para que tivéssemos êxito na recomendação.
Ana Maria França
Hitalo José Santos Silva, conhecido como Hytalo Santos, se tornou o assunto das redes sociais nos últimos dias após o Youtuber Felca denunciá-lo por crimes como pedofilia e exploração de menores.
O vídeo de 50 minutos Felca, intitulado de "adultização", já possui mais de 30 milhões de visualizações. A filmagem expõe conteúdos publicados por Hytalo Santos com crianças sendo sexualizadas e incentivadas a ter atos sexuais com outros menores.
A repercussão da denúncia de Felca fez Hytalo Santos ter o perfil no Instagram derrubado pela Meta. Kamylinha Santos, jovem de 17 anos que gravava vídeos com Hytalo, também teve a conta desativada pela rede social.
A ação civil pública aceita pela Justiça recomenda a suspensão do acesso de Hytalo Santos às redes sociais até a conclusão da investigação. O Ministério Público denuncia o influenciador digital por submissão de adolescentes a adultização e exposição com conotação sexual para obter lucro; ou até que as condutas irregulares sejam encerradas e os direitos de crianças e adolescentes envolvidos sejam protegidos.
"O não cumprimento da recomendação pode acarretar medidas legais contra os responsáveis, incluindo ajuizamento de Ação Civil Pública para implementação de medida e, se for o caso, ações de natureza criminal", diz o MP.
Denúncia de Felca
Felca expôs a relação do influenciador com os adolescentes que aparecem em vídeos fazendo danças sensuais, além de muitos contextos sexuais. Em seus vídeos para o canal do YouTube, Hytalo mostra os menores se beijando, faz perguntas como "já pulou a cerca?"," já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".
O influenciador chama os menores de "Turma do Hytalo", e de "filhos". Eles não são adotados formalmente pelo paraibano, mas moram parte do tempo com ele.
A reportagem também tenta contato com Hytalo para comentar o vídeo de Felca. O texto será atualizado em caso de resposta.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.