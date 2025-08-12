Julio Rocha posa de cueca durante o banho e brinca: 'Com ou sem pelo?'

Julio Rocha, 45, chamou atenção ao publicar um clique ousado nas redes sociais.
O que aconteceu
O ator surgiu apenas de cueca, durante o banho. Segurando um aparelho de barbear, Júlio Rocha brincou com os seguidores sobre raspar ou não os pelos das pernas. "Perna com ou sem pelo?", perguntou o galã com um emoji de risada na publicação.
O registro também evidenciou a boa forma do artista, que revelou ter perdido três quilos no último mês. A mudança no físico faz parte da preparação para seu papel em Três Graças, próxima novela das 21h da Globo, prevista para estrear em outubro, no lugar de Vale Tudo.
Júlio Rocha revelou que está pesando 84 kg. O famoso contou ainda que que vem apostando em treinos caseiros, como simulador de escada, musculação e trilhas nos fins de semana para alcançar um resultado ainda mais satisfatório.
