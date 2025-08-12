Julio Rocha posa de cueca durante o banho e brinca: 'Com ou sem pelo?'

Julio Rocha, 45, chamou atenção ao publicar um clique ousado nas redes sociais.

O que aconteceu

O ator surgiu apenas de cueca, durante o banho. Segurando um aparelho de barbear, Júlio Rocha brincou com os seguidores sobre raspar ou não os pelos das pernas. "Perna com ou sem pelo?", perguntou o galã com um emoji de risada na publicação.

O registro também evidenciou a boa forma do artista, que revelou ter perdido três quilos no último mês. A mudança no físico faz parte da preparação para seu papel em Três Graças, próxima novela das 21h da Globo, prevista para estrear em outubro, no lugar de Vale Tudo.