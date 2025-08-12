Jojo exibe shape e incentiva fãs a malharem: 'Gostosa anda com gostosa'

Jojo Todynho, 28, publicou em suas redes sociais um vídeo dançando e exibindo o shape malhado.

O que aconteceu

A cantora incentivou suas seguidoras a também adotarem uma rotina de malhação — se possível, junto das amigas. "Gostosa anda com gostosa. Sorte de quem é e azar de quem não gosta. Já chama sua amiga e bora treinar!", sugeriu ela, no Instagram.

Nos comentários do post, os seguidores de Jojo elogiaram sua atual forma física. "A evolução dessa mulher é algo incrível!", enalteceu uma fã. "Essa mulher é referência de amor próprio produtivo", definiu outra. "Imagina a sensação que ela tem ao se olhar no espelho hoje?", acrescentou uma terceira.