Ex diz que terminou com Halle Berry porque ela não fazia comida e faxina

David disse que nunca quis se casar com a atriz. "Ela me pediu em casamento com cinco meses de relacionamento. Eu disse OK porque não podia dizer não. Não era o que eu queria, mas eu não queria que ela se sentisse mal", relembrou.

O ex-jogador rebateu os rumores de que teria agredido Halle Berry durante o casamento. Ele disse que os boatos começaram quando Halle disse ter perdido parte da audição após um ex-namorado bater na lateral de sua cabeça. Ela não disse o nome do ex, e por isso parte do público associou a história a ele. David afirma que guarda um ressentimento: "Ela deixou que o mundo pensasse isso. Ela não veio a público dizer: não vou falar quem foi, mas não foi o David".

Halle Berry obteve uma medida protetiva temporária contra David Justice durante o divórcio. Segundo a revista People, a atriz disse se sentir ameaçada após David passar quatro horas na frente da casa dela exigindo suas coisas de volta. No documento, ela ressaltou que o ex-jogador ameaçou "quebrar cada uma dessas janelas e arrombar a porta" se ela não o deixasse entrar.