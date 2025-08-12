Grávida, Maria de Fátima morre em 'Vale Tudo'? Novas cenas exibem desastre

Nesta semana, em "Vale Tudo" (Globo), Maria de Fátima (Bella Campos) tomará uma atitude drástica ao ver que pode ser desmascarada. Grávida, ela tentará se ferir para perder o bebê.
O que vai acontecer
As cenas acontecerão durante um evento no Theatro Municipal do Rio. Fátima estará acompanhada da família Roitman e Raquel chegará ao local com Ivan (Renato Góes) e outros convidados. As informações são do jornal O Globo.
Grávida de César (Cauã Reymond), a vilã transparecerá estar emocionalmente abalada. Ela acreditará que Afonso (Humberto Carrão) é estéril e, desesperada, tentará conversar com a mãe sobre o que está acontecendo.
Porém, será duramente rejeitada quando abordar Raquel. A proprietária do Paladar não conhecer a filha e se afastará, deixando Maria de Fátima desorientada.
Maria de Fátima subirá as escadarias do teatro e se jogará de lá, em uma tentativa de perder o bebê. Raquel ficará paralisada ao ver a filha ser socorrida por paramédicos e colocada numa maca.
Ao ser informada por Heleninha (Paolla Oliveira) que Fátima foi levada ao hospital, Raquel recusará acompanhá-la. Em vez disso, optará por permanecer no local para assistir ao espetáculo até o fim.
Na versão original, Maria de Fátima seguiu com a gestação, mas tentou vender o bebê para estrangeiros. Raquel, ao saber da negociação criminosa, conseguiu reaver o neto, que ficou sob seus cuidados.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
