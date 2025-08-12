Grávida, Maria de Fátima morre em 'Vale Tudo'? Novas cenas exibem desastre

Grávida de César (Cauã Reymond), a vilã transparecerá estar emocionalmente abalada. Ela acreditará que Afonso (Humberto Carrão) é estéril e, desesperada, tentará conversar com a mãe sobre o que está acontecendo.

Porém, será duramente rejeitada quando abordar Raquel. A proprietária do Paladar não conhecer a filha e se afastará, deixando Maria de Fátima desorientada.

Maria de Fátima subirá as escadarias do teatro e se jogará de lá, em uma tentativa de perder o bebê. Raquel ficará paralisada ao ver a filha ser socorrida por paramédicos e colocada numa maca.

Maria de Fátima (Bella Campos) no remake; ao lado, Glória Pires entre Cássio Gabus Mendes e Carlos Alberto Riccelli Imagem: Divulgação/Globo

Ao ser informada por Heleninha (Paolla Oliveira) que Fátima foi levada ao hospital, Raquel recusará acompanhá-la. Em vez disso, optará por permanecer no local para assistir ao espetáculo até o fim.

Na versão original, Maria de Fátima seguiu com a gestação, mas tentou vender o bebê para estrangeiros. Raquel, ao saber da negociação criminosa, conseguiu reaver o neto, que ficou sob seus cuidados.