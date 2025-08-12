SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Felca já criticou produtos de Virginia Fonseca em vídeo viral

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Felca testou produtos de Virginia Fonseca
Felca testou produtos de Virginia Fonseca Imagem: Reprodução/Instagram

Felipe Bressamin Pereira, 27, o Felca, que ganhou destaque após publicar um vídeo denunciando a "adultização" de crianças e adolescentes nas redes sociais, já havia conquistado notoriedade ao provocar a influenciadora Virginia Fonseca em vídeos anteriores.

O que aconteceu

Em 2023, Felca viralizou ao testar a base lançada por Virginia, que prometia ser totalmente à prova d'água. No vídeo, que já ultrapassa 20 milhões de visualizações, ele aplicou o produto em exagero e fez uma resenha bem-humorada. No ano seguinte, o youtuber voltou a ironizar outro item da marca Wepink, um body splash que gerou polêmica após relatos de consumidores reclamando do cheiro forte e até de enjoos causados pelo produto. Essa publicação já soma mais de 5 milhões de visualizações.

A relação entre Felca e Virginia teria se desgastado após os vídeos. Em conversa com a influenciadora Gkay, Felca revelou que foi excluído do círculo próximo da empresária. "Não é que tenho inimizade com ela. Admiro o trabalho que ela faz, mas acho que tem um ego meio frágil", afirmou o youtuber na época.

A mais recente denúncia feita por Felca sobre a sexualização de menores nas redes sociais ganhou repercussão nacional. No vídeo, que já passou de 31 mil visualizações, ele cita o caso de Kamylinha, que segundo ele, aparece em vídeos com Hytalo Santos desde os 12 anos. Poucas horas após a repercussão, o perfil de Hytalo no Instagram foi desativado.

Denúncia do youtuber virou reportagem no Jornal Nacional. A grande repercussão do caso chamou atenção das autoridades. Como consequência, o Ministério Público abriu investigações para apurar possíveis irregularidades e o tema é debatido pela Câmara dos Deputados, em Brasília.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.