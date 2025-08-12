Felca já criticou produtos de Virginia Fonseca em vídeo viral

Felipe Bressamin Pereira, 27, o Felca, que ganhou destaque após publicar um vídeo denunciando a "adultização" de crianças e adolescentes nas redes sociais, já havia conquistado notoriedade ao provocar a influenciadora Virginia Fonseca em vídeos anteriores.

O que aconteceu

Em 2023, Felca viralizou ao testar a base lançada por Virginia, que prometia ser totalmente à prova d'água. No vídeo, que já ultrapassa 20 milhões de visualizações, ele aplicou o produto em exagero e fez uma resenha bem-humorada. No ano seguinte, o youtuber voltou a ironizar outro item da marca Wepink, um body splash que gerou polêmica após relatos de consumidores reclamando do cheiro forte e até de enjoos causados pelo produto. Essa publicação já soma mais de 5 milhões de visualizações.

A relação entre Felca e Virginia teria se desgastado após os vídeos. Em conversa com a influenciadora Gkay, Felca revelou que foi excluído do círculo próximo da empresária. "Não é que tenho inimizade com ela. Admiro o trabalho que ela faz, mas acho que tem um ego meio frágil", afirmou o youtuber na época.