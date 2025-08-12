Ex-estrela mirim Danielle Spencer morre aos 60 anos vítima de câncer

Danielle Spencer, atriz conhecida por interpretar Dee Thomas no clássico seriado americano What's Happening, faleceu aos 60 anos.
O que aconteceu
A morte ocorreu no domingo e foi divulgada pelo ex-colega de elenco Haywood Nelson. Por meio de uma publicação emocionada no Instagram, o ator revelou que Danielle vinha enfrentando um tratamento contra o câncer. "Dr. Dee, nossa brilhante, amorosa, positiva e pragmática guerreira finalmente encontrou sua libertação das garras deste mundo", escreveu Nelson em homenagem.
Danielle atuou na série original, exibida entre 1976 e 1979. A atriz também reprisou seu papel na sequência What's Happening Now, que foi ao ar de 1985 a 1988.
A trajetória de Spencer foi marcada por momentos difíceis, começando ainda na juventude. Em 1976, durante as gravações da segunda temporada da série, ela sofreu um grave acidente de carro em Malibu, que resultou na morte do padrasto e a deixou em coma por três semanas.
Nas décadas seguintes, Danielle continuou enfrentando desafios de saúde. Em 2014, foi diagnosticada com câncer de mama e, em 2018, passou por uma cirurgia de emergência para remover um hematoma cerebral relacionado ao acidente de anos antes.
Após encerrar sua carreira na televisão, Spencer mudou o rumo de sua vida e se formou como veterinária. Sua última aparição na TV foi em 2001, em um episódio da série Days of Our Lives.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.