Ex-estrela mirim Danielle Spencer morre aos 60 anos vítima de câncer

A trajetória de Spencer foi marcada por momentos difíceis, começando ainda na juventude. Em 1976, durante as gravações da segunda temporada da série, ela sofreu um grave acidente de carro em Malibu, que resultou na morte do padrasto e a deixou em coma por três semanas.

Nas décadas seguintes, Danielle continuou enfrentando desafios de saúde. Em 2014, foi diagnosticada com câncer de mama e, em 2018, passou por uma cirurgia de emergência para remover um hematoma cerebral relacionado ao acidente de anos antes.

Após encerrar sua carreira na televisão, Spencer mudou o rumo de sua vida e se formou como veterinária. Sua última aparição na TV foi em 2001, em um episódio da série Days of Our Lives.