Como série de 'Alien' se inspira em Peter Pan para criar mundo sombrio?

A série "Alien: Earth" chega hoje ao Disney+ e promete adicionar novas camadas ao universo da famosa saga, mas dessa vez com uma abordagem inédita: uma narrativa que mistura o horror clássico de "Alien" com elementos surpreendentes do conto infantil "Peter Pan".
Durante a entrevista coletiva na qual Splash esteve presente, o criador Noah Hawley ("Fargo") revelou detalhes sobre esta fusão inesperada, explicando que a inspiração veio de uma reflexão sobre a infância num mundo tecnologicamente avançado, mas moralmente decadente.
Estou criando filhos num mundo onde a natureza está nos dando as costas e a tecnologia que criamos pode se voltar contra nós. Quando me perguntaram se tinha ideias para 'Alien', percebi que essa é a essência da franquia: humanos presos entre os monstros primordiais do passado e a ameaça da inteligência artificial no futuro. Noah Hawley
"Ao trazer crianças para a história a partir mentes humanas transferidas para corpos sintéticos, a analogia com Peter Pan surgiu naturalmente. Wendy, nossa protagonista, é como uma versão sci-fi da personagem do famoso conto: uma criança perdida num mundo adulto cheio de perigos", diz o criador.
A série se passa num futuro distópico onde a Terra é governada por cinco megacorporações - Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold - e acompanha a criação da primeira híbrida humano-sintética, Wendy (interpretada por Sydney Chandler). "Ela é uma página em branco", disse Chandler sobre sua personagem. "Não existe um manual para interpretar um híbrido. Wendy está sempre no limbo entre a mente infantil que lembra quem era e o corpo artificial que não reconhece. É como dois ímãs se repelindo — ficando no meio desse vazio é o que ela está tentando entender."
"Alien: Earth" se destaca pela ousadia de transformar um conto sobre a eterna juventude numa parábola sombria sobre humanidade, tecnologia e os monstros que criamos. Como resumiu Hawley: "No fim, é uma história sobre sobrevivência. Será que a humanidade merece vencer? Wendy, como Peter Pan, é a única que ainda faz as perguntas que os adultos ignoram."
Clima sombrio
O elenco, que inclui Timothy Olyphant, Alex Lawther e Samuel Blenkin, destacou durante a coletiva o tom único da série, que equilibra terror, drama existencial e até mesmo humor. Olyphant, também conhecido por "Santa Clara Diet", vive o enigmático androide Kirsh, e brincou sobre suas cenas: "Vocês acharam a séries sombria? Eu estava tentando fazer comédia!"
Já Blenkin, que interpreta o bilionário excêntrico Boy Kavalier (uma versão futurista e sinistra de Peter Pan), revelou que até os sapatos foram pensados para reforçar a conexão com o conto infantil. "Lutei para que ele ficasse descalço a série toda. No final, meu pé estava couro puro!"
Um dos aspectos mais intrigantes da série é a introdução de novas criaturas além dos clássicos Xenomorfos - a raça alienígena da saga de filmes Alien. Hawley explicou que, para manter a tensão, era essencial que o público não soubesse o que esperar delas. "Se eu usasse só os Xenomorfos, todos já saberiam o ciclo de vida: ovo, facehugger, chestburster... Mas com criaturas inéditas, a cada aparição você se pergunta: O que essa coisa faz? Como ela mata? É esse desconhecido que gera o verdadeiro horror."
A ambientação na Tailândia também foi crucial para o clima opressivo da série. "O suor que você vê nas cenas? 50% é maquiagem, 50% é umidade real", riu Lawther. "A floresta e os cenários em Krabi criaram uma atmosfera de decadência - até o mofo nas paredes do set parecia parte da narrativa."
A relação com o criador
Apesar de "Alien: Earth" carregar a assinatura visionária de Noah Hawley, a sombra de Ridley Scott — o pai da franquia — pairou sobre o projeto desde seus estágios iniciais. Hawley revelou que buscou o cineasta ainda no processo de desenvolvimento: "Conversamos sobre suas experiências no primeiro filme, além das ideias que ele explorou nos outros títulos, como 'Prometheus' e 'Alien: Covenant'".
Scott, porém, não quis impor sua visão. "Ele adora construir mundos, mas jamais bloquearia a criatividade de outro cineasta", explicou David W. Zucker, produtor executivo da série e presidente da divisão de TV da Scott Free, a produtora de Ridley Scott. "Ele estava lá para orientar, mas deixou claro que esta é a visão do Noah — e só dele. Ele está genuinamente curioso para ver o resultado, mas seu maior presente ao projeto foi justamente não querer controlá-lo."
Para os fãs, isso significa que "Alien: Earth" terá o DNA clássico da franquia, mas com a ousadia narrativa de Hawley. "No fim, Ridley nos deu uma bússola, mas deixou a nave voar por conta própria", resumiu o showrunner.
