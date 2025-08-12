Como série de 'Alien' se inspira em Peter Pan para criar mundo sombrio?

Já Blenkin, que interpreta o bilionário excêntrico Boy Kavalier (uma versão futurista e sinistra de Peter Pan), revelou que até os sapatos foram pensados para reforçar a conexão com o conto infantil. "Lutei para que ele ficasse descalço a série toda. No final, meu pé estava couro puro!"

Um dos aspectos mais intrigantes da série é a introdução de novas criaturas além dos clássicos Xenomorfos - a raça alienígena da saga de filmes Alien. Hawley explicou que, para manter a tensão, era essencial que o público não soubesse o que esperar delas. "Se eu usasse só os Xenomorfos, todos já saberiam o ciclo de vida: ovo, facehugger, chestburster... Mas com criaturas inéditas, a cada aparição você se pergunta: O que essa coisa faz? Como ela mata? É esse desconhecido que gera o verdadeiro horror."

A ambientação na Tailândia também foi crucial para o clima opressivo da série. "O suor que você vê nas cenas? 50% é maquiagem, 50% é umidade real", riu Lawther. "A floresta e os cenários em Krabi criaram uma atmosfera de decadência - até o mofo nas paredes do set parecia parte da narrativa."

A relação com o criador

Apesar de "Alien: Earth" carregar a assinatura visionária de Noah Hawley, a sombra de Ridley Scott — o pai da franquia — pairou sobre o projeto desde seus estágios iniciais. Hawley revelou que buscou o cineasta ainda no processo de desenvolvimento: "Conversamos sobre suas experiências no primeiro filme, além das ideias que ele explorou nos outros títulos, como 'Prometheus' e 'Alien: Covenant'".

Scott, porém, não quis impor sua visão. "Ele adora construir mundos, mas jamais bloquearia a criatividade de outro cineasta", explicou David W. Zucker, produtor executivo da série e presidente da divisão de TV da Scott Free, a produtora de Ridley Scott. "Ele estava lá para orientar, mas deixou claro que esta é a visão do Noah — e só dele. Ele está genuinamente curioso para ver o resultado, mas seu maior presente ao projeto foi justamente não querer controlá-lo."