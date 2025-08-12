Com o coração na boca, Nina comete erro com a própria mãe em 'Dona de Mim'

Amanhã, quarta-feira (13), em "Dona de Mim" (Globo), Nina pede ajuda a Jaques para resgatar Filipa no bar de Everaldo. Durval ameaça Ryan, e exige que Jeff lhe passe o contato do rapaz. Ryan, Kami, Leo e Samuel se divertem com Dedé e Sofia.

Nina sofre ao ver o estado de Filipa, e agradece a ajuda de Jaques. Pam percebe a aproximação entre Kami e Ryan. Tânia reprova a atitude de Jaques para que Samuel não desconfie do golpe dos dois.

Jeff vê quando Ryan se encontra com Durval, e alerta Lucas. Nina e Jaques acompanham Filipa ao consultório de Nathan. Jaques se insinua para Filipa.