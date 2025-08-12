SplashUOL
Dona de Mim

Com o coração na boca, Nina comete erro com a própria mãe em 'Dona de Mim'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Filipa (Claudia Abreu) abraça Nina (Flora Camolese) em 'Dona de Mim'
Filipa (Claudia Abreu) abraça Nina (Flora Camolese) em 'Dona de Mim' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Amanhã, quarta-feira (13), em "Dona de Mim" (Globo), Nina pede ajuda a Jaques para resgatar Filipa no bar de Everaldo. Durval ameaça Ryan, e exige que Jeff lhe passe o contato do rapaz. Ryan, Kami, Leo e Samuel se divertem com Dedé e Sofia.

Nina sofre ao ver o estado de Filipa, e agradece a ajuda de Jaques. Pam percebe a aproximação entre Kami e Ryan. Tânia reprova a atitude de Jaques para que Samuel não desconfie do golpe dos dois.

Jeff vê quando Ryan se encontra com Durval, e alerta Lucas. Nina e Jaques acompanham Filipa ao consultório de Nathan. Jaques se insinua para Filipa.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

