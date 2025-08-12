Chico: Globo e Band deixam poucas opções de famosos para A Fazenda

A nova edição do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, reuniu um time de peso. Enquanto isso, a Band também anunciou grandes nomes do entretenimento para o elenco do Masterchef Celebridades —previsto para estrear no fim de 2025. Agora, parece que sobraram poucas opções para a nova edição de "A Fazenda". Chico Barney e Bárbara Saryne falam sobre o tema no Central Splash, do Canal UOL.
Para a competição culinária da Band, estão confirmados nomes como Dodô, do grupo de pagode Pixote, Valesca Popozuda, Luciano Szafir, Maurren Maggi e Rachel Sheherazade. Os apresentadores do Central confessam que gostariam de ver algumas dessas personalidades na Fazenda, inclusive.
Desse elenco do Masterchef, quem eu queria no Fazenda é a Márcia Goldschmidt. (...) Pelo programa dela na época, a questão com as mulheres, a maneira com ela se comunica, é uma pessoa de personalidade forte e muito conhecida. Ia trazer um peso, um nome forte para A Fazenda.
Bárbara Saryne
Eu queria mais uma chance para a Rachel [Sheherazade]. Acho que ela foi injustiçada naquela expulsão. (...) E o Luciano Szafir eu acho que tem potencial para A Fazenda.
Chico Barney
Chico conta que está feliz com o Masterchef Celebridades, mas tem um pedido específico para a produção da Band: que ele fosse apresentado por alguém imitando o Professor Raimundo, personagem caricato da interpretado por Chico Anysio na Escolinha do Professor Raimundo. "Aquelas bancadas parecem que são uma escolinha".
Com o elenco da Dança dos Famosos e Masterchef Celebridades, sobrou o que para A Fazenda? Eu estou apavorado. Não tem celebridade para A Fazenda? Tá todo mundo na Band ou na Globo.
Chico Barney
LIVES
- Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.
Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.