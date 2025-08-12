Chico: Globo e Band deixam poucas opções de famosos para A Fazenda

A nova edição do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, reuniu um time de peso. Enquanto isso, a Band também anunciou grandes nomes do entretenimento para o elenco do Masterchef Celebridades —previsto para estrear no fim de 2025. Agora, parece que sobraram poucas opções para a nova edição de "A Fazenda". Chico Barney e Bárbara Saryne falam sobre o tema no Central Splash, do Canal UOL.

Para a competição culinária da Band, estão confirmados nomes como Dodô, do grupo de pagode Pixote, Valesca Popozuda, Luciano Szafir, Maurren Maggi e Rachel Sheherazade. Os apresentadores do Central confessam que gostariam de ver algumas dessas personalidades na Fazenda, inclusive.