Ana Paula Padrão surge de biquíni e se diz 'mais feliz' com chegada dos 60

Ana Paula Padrão afirmou em suas redes sociais que "está muito mais feliz" com a chegada dos 60 anos.

O que aconteceu

A apresentadora mostrou uma série de momentos felizes na publicação. Nas cenas, Ana Paula aparece trabalhando, viajando, brincando com seus cachorros e curtindo uma praia de biquíni.

Ela, que completará 60 anos no dia 25 de novembro, recebeu o apoio de várias seguidoras. "A melhor fase da vida de uma mulher! Estou super me curtindo!", escreveu uma admiradora. "Linda, bem sucedida, feliz e sem filhos! Meu futuro, espero", comentou outra fã.