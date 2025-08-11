Yudi Tamashiro diz que vai deixar o Brasil com a família: 'Começar do zero'

Yudi Tamashiro, 33, revelou que pretende deixar o Brasil para morar no Japão ainda em 2025. O ex-apresentador do SBT planeja se mudar ao país asiático com a esposa, Mila Braga, e o filho, Davi Yudi, em novembro.

O que aconteceu

Em gravação do programa The Noite com Danilo Gentili, Yudi Tamashiro revelou que está aguardado a regularização da papelada para fazer a mudança. Ele explicou que a decisão de respirar novos ares tem ligação com o desejo de "começar do zero".