Yudi Tamashiro diz que vai deixar o Brasil com a família: 'Começar do zero'

Yudi Tamashiro, 33, revelou que pretende deixar o Brasil para morar no Japão ainda em 2025. O ex-apresentador do SBT planeja se mudar ao país asiático com a esposa, Mila Braga, e o filho, Davi Yudi, em novembro.
O que aconteceu
Em gravação do programa The Noite com Danilo Gentili, Yudi Tamashiro revelou que está aguardado a regularização da papelada para fazer a mudança. Ele explicou que a decisão de respirar novos ares tem ligação com o desejo de "começar do zero".
Poucas pessoas sabem, mas nós vamos largar tudo aqui e morar no Japão, começar do zero. Queremos evangelizar lá, um país em que o evangelho é pouco falado, mas, onde existe, é muito verdadeiro. Estamos tirando o visto agora e o nosso plano é ir a partir de novembro, se der tudo certo.
Yudi Tamashiro
O artista confidenciou que a mudança para o Japão será a realização de um sonho antigo. "Meu sonho sempre foi ir para lá, viver e criar o meu filho. Essa era uma das coisas que eu tinha no meu coração e agora vou realizar."
Na entrevista para Danilo Gentili, o ex-apresentador do SBT relembrou momentos difíceis da vida, como a morte de seu pai por covid-19 e os danos financeiros em virtude de vícios.
Foi na dificuldade que eu me agarrei em Deus e comecei a me desprender das falsas amizades e falsos aplausos. Fui tratando dentro de mim a ponto de me sentir seguro e encontrar uma missão na minha vida.
Yudi Tamashiro
Yudi Tamashiro e Mila Braga começaram a namorar aos 15 anos e ficaram juntos por seis anos, chegando até a ficar noivos. Depois de uma separação de oito anos, eles se reencontraram em 2021, reataram o relacionamento e casaram no ano seguinte.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.