Xamã será traficante em 'Três Graças', que terá Sophie como protagonista

Após "Renascer", Xamã se prepara para retornar às novelas em "Três Graças", substituta de "Vale Tudo" no horário nobre global.
Rapper será Bagdá, o chefão da facção que domina a Chacrinha, comunidade fictícia da novela de Aguinaldo Silva. Fará parte do núcleo de Gerluce, a protagonista da história vivida por Sophie Charlotte, sua namorada.
As primeiras cenas foram gravadas na comunidade da Brasilândia, em São Paulo. As próximas serão rodadas nos Estúdios Globo, onde uma cidade cenográfica que reproduz a favela foi montada.
"Três Graças"
Em 'Três Graças, o público acompanha a história de Gerluce Maria das Graças (Sophie Charlotte), moradora de uma favela fictícia na capital paulista. Ela integra uma família de mães solo: é filha de Lígia Maria das Graças (Dira Paes) e mãe de Joélly Maria das Graças (Alana Cabral).
Criada pela mãe, que engravidou na adolescência e foi abandonada pelo seu pai, Gerluce enfrentou destino parecido com a chegada da filha na fase em que se preparava para entrar na faculdade. Abdicou dos seus sonhos para dar a Joélly uma vida diferente, que tivesse um futuro promissor. Mas, quando a gravidez precoce da terceira geração se confirma, Gerluce fará de tudo para impedir que a filha abra mão de seus projetos e ambições, assim como ela e a mãe foram obrigadas a fazer.
"Três Graças" tem uma "turma de vilões", como adiantou Grazi Massafera a Splash. Para ela, Santiago Ferette (Murilo Benício), amante de Arminda e líder de um esquema de falsificação de remédios, é o grande vilão da novela. Fernanda Vasconcellos, que volta à Globo depois de nove anos, também interpretará uma traficante de bebês.
Santiago e Arminda são amantes e cúmplices. Santiago é casado com Zenilda (Andréia Horta) e pai de Lorena (Alanis Guillen) e Leonardo (Pedro Novaes). Tem como amante Arminda (Grazi), esposa de seu sócio, Rogério, que sumiu em circunstâncias misteriosas. Arminda é filha de Josefa (Arlete Salles), mãe de Raul (Paulo Mendes) e "viúva" de Rogério.
