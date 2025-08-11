Xamã será traficante em 'Três Graças', que terá Sophie como protagonista

"Três Graças"

Em 'Três Graças, o público acompanha a história de Gerluce Maria das Graças (Sophie Charlotte), moradora de uma favela fictícia na capital paulista. Ela integra uma família de mães solo: é filha de Lígia Maria das Graças (Dira Paes) e mãe de Joélly Maria das Graças (Alana Cabral).

Criada pela mãe, que engravidou na adolescência e foi abandonada pelo seu pai, Gerluce enfrentou destino parecido com a chegada da filha na fase em que se preparava para entrar na faculdade. Abdicou dos seus sonhos para dar a Joélly uma vida diferente, que tivesse um futuro promissor. Mas, quando a gravidez precoce da terceira geração se confirma, Gerluce fará de tudo para impedir que a filha abra mão de seus projetos e ambições, assim como ela e a mãe foram obrigadas a fazer.

"Três Graças" tem uma "turma de vilões", como adiantou Grazi Massafera a Splash. Para ela, Santiago Ferette (Murilo Benício), amante de Arminda e líder de um esquema de falsificação de remédios, é o grande vilão da novela. Fernanda Vasconcellos, que volta à Globo depois de nove anos, também interpretará uma traficante de bebês.

Santiago e Arminda são amantes e cúmplices. Santiago é casado com Zenilda (Andréia Horta) e pai de Lorena (Alanis Guillen) e Leonardo (Pedro Novaes). Tem como amante Arminda (Grazi), esposa de seu sócio, Rogério, que sumiu em circunstâncias misteriosas. Arminda é filha de Josefa (Arlete Salles), mãe de Raul (Paulo Mendes) e "viúva" de Rogério.