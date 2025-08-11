SplashUOL
Vera Holtz faz 73 e explica por que vê humanidade em 'momento espetacular'

Filipe Pavão
De Splash, no Rio
Vera Holtz ganha festa de aniversário na reestreia de 'Ficções', no Teatro Adolpho Bloch, no Rio
Vera Holtz ganha festa de aniversário na reestreia de 'Ficções', no Teatro Adolpho Bloch, no Rio Imagem: Webert Belicio/AgNews

Um dia depois de completar 73 anos, Vera Holtz voltou aos palcos cariocas com a peça "Ficções", no Teatro Adolpho Bloch, na última sexta-feira. A produção, segundo a atriz, quer fazer o público refletir sobre a evolução humana.

Festa no teatro

Atriz foi surpreendida com uma festa organizada pela produção do espetáculo, com direito a bolo, cerveja, cachaça mineira, open bar com drinks e decoração feita com balões. No final do espetáculo, seu parceiro de cena, o violoncelista Federico Puppi, anunciou que todos os presentes no teatro estavam convidados. "Nós arquitetamos várias surpresas para o aniversário dela", entregou o músico a Splash.

Fizemos uma reestreia, na verdade, parece que hoje foi uma estreia. Porque é muito especial a gente chegar no Rio de Janeiro depois de um ciclo imenso pelo Brasil todo e em Portugal também. Foi uma data especialíssima, imagina, e tudo era surpresa. Vera Holtz

Inspirado no livro "Sapiens: Uma Breve História da Humanidade", de Yuval Noah Harari, o monólogo encenado por Vera discute o poder humano de criar e acreditar em ficções, como deuses, dinheiro e nações. A montagem provoca reflexões sobre religião, política e crenças contemporâneas, sem entregar respostas prontas.

Vera declara enxergar um "momento espetacular" na humanidade apesar das más notícias que circulam pelo mundo. A peça provoca reflexões sobre a evolução da sociedade e os rumos do mundo atual — e até faz piada com terraplanistas.

Sou otimista. A gente está num momento espetacular da humanidade, com questões [negativas], mas a gente tem consciência. A gente teve um período em que ninguém tinha consciência. Hoje, você consegue detectar as questões. Você decide se segue ou não por determinado caminho. Vera Holtz

Vera Holtz durante reestreia da peça 'Ficções', no Teatro Adolpho Bloch, no Rio
Vera Holtz durante reestreia da peça 'Ficções', no Teatro Adolpho Bloch, no Rio Imagem: Thiago Mattos/Brazil News

Para Puppi, a força do texto — já apresentado em mais de 300 sessões em três anos — está nas perguntas que instigam o público. "O [autor] Rodrigo Portella soube tirar o suco do livro para colocar as perguntas mais cortantes possíveis. É uma peça com perguntas para vocês acharem as respostas."

A gente não dá a resposta. Só levanta questões, por exemplo, sobre sistema de crenças, narrativas... Tudo que acontece nesse panorama contemporâneo. Vera Holtz

Vera Holtz ganha festa de aniversário na reestreia de 'Ficções', no Teatro Adolpho Bloch, no Rio
Vera Holtz ganha festa de aniversário na reestreia de 'Ficções', no Teatro Adolpho Bloch, no Rio Imagem: Webert Belicio/AgNews

Serviço:

"Ficções" no Rio de Janeiro
Quando: De 08 a 24 de agosto
Horário: Sextas e sábados, 20h; Domingos, 18h
Onde: Teatro Adolpho Bloch (R. do Russel, 804, Glória)
Quanto: Ingresso via ingresso.com (a partir de R$ 25,00)

