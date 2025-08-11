Vera Holtz faz 73 e explica por que vê humanidade em 'momento espetacular'

Um dia depois de completar 73 anos, Vera Holtz voltou aos palcos cariocas com a peça "Ficções", no Teatro Adolpho Bloch, na última sexta-feira. A produção, segundo a atriz, quer fazer o público refletir sobre a evolução humana.

Festa no teatro

Atriz foi surpreendida com uma festa organizada pela produção do espetáculo, com direito a bolo, cerveja, cachaça mineira, open bar com drinks e decoração feita com balões. No final do espetáculo, seu parceiro de cena, o violoncelista Federico Puppi, anunciou que todos os presentes no teatro estavam convidados. "Nós arquitetamos várias surpresas para o aniversário dela", entregou o músico a Splash.