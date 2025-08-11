Vera Holtz faz 73 e explica por que vê humanidade em 'momento espetacular'

Um dia depois de completar 73 anos, Vera Holtz voltou aos palcos cariocas com a peça "Ficções", no Teatro Adolpho Bloch, na última sexta-feira. A produção, segundo a atriz, quer fazer o público refletir sobre a evolução humana.
Festa no teatro
Atriz foi surpreendida com uma festa organizada pela produção do espetáculo, com direito a bolo, cerveja, cachaça mineira, open bar com drinks e decoração feita com balões. No final do espetáculo, seu parceiro de cena, o violoncelista Federico Puppi, anunciou que todos os presentes no teatro estavam convidados. "Nós arquitetamos várias surpresas para o aniversário dela", entregou o músico a Splash.
Fizemos uma reestreia, na verdade, parece que hoje foi uma estreia. Porque é muito especial a gente chegar no Rio de Janeiro depois de um ciclo imenso pelo Brasil todo e em Portugal também. Foi uma data especialíssima, imagina, e tudo era surpresa. Vera Holtz
Inspirado no livro "Sapiens: Uma Breve História da Humanidade", de Yuval Noah Harari, o monólogo encenado por Vera discute o poder humano de criar e acreditar em ficções, como deuses, dinheiro e nações. A montagem provoca reflexões sobre religião, política e crenças contemporâneas, sem entregar respostas prontas.
Vera declara enxergar um "momento espetacular" na humanidade apesar das más notícias que circulam pelo mundo. A peça provoca reflexões sobre a evolução da sociedade e os rumos do mundo atual — e até faz piada com terraplanistas.
Sou otimista. A gente está num momento espetacular da humanidade, com questões [negativas], mas a gente tem consciência. A gente teve um período em que ninguém tinha consciência. Hoje, você consegue detectar as questões. Você decide se segue ou não por determinado caminho. Vera Holtz
Para Puppi, a força do texto — já apresentado em mais de 300 sessões em três anos — está nas perguntas que instigam o público. "O [autor] Rodrigo Portella soube tirar o suco do livro para colocar as perguntas mais cortantes possíveis. É uma peça com perguntas para vocês acharem as respostas."
A gente não dá a resposta. Só levanta questões, por exemplo, sobre sistema de crenças, narrativas... Tudo que acontece nesse panorama contemporâneo. Vera Holtz
Serviço:
"Ficções" no Rio de Janeiro
Quando: De 08 a 24 de agosto
Horário: Sextas e sábados, 20h; Domingos, 18h
Onde: Teatro Adolpho Bloch (R. do Russel, 804, Glória)
Quanto: Ingresso via ingresso.com (a partir de R$ 25,00)
