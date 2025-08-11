SplashUOL
'Vale Tudo' hoje (11): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Walter (Leandro Lima) em 'Vale Tudo'
Walter (Leandro Lima) em 'Vale Tudo' Imagem: Estevam Avellar/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (11) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Walter consegue sabotar a comida da Paladar. Aldeíde conversa com Raquel sobre seu envolvimento com André. Ocorre um apagão na cidade. Lucimar come a maionese contaminada e passa mal. Raquel fica sabendo por Celina que foi Odete quem contaminou a maionese da Paladar e organiza um mutirão entre os funcionários para recolhimento do produto. Gilda confronta Walter sobre sua presença à noite na Paladar.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

