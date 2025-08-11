SplashUOL
Atriz pediu para entrar na Dança dos Famosos: 'Descobri celular do diretor'

De Splash, em São Paulo
A atriz Tereza Seiblitz é uma das participantes do Dança dos Famosos 2025
A atriz Tereza Seiblitz é uma das participantes do Dança dos Famosos 2025 Imagem: Reprodução/Instagram

Tereza Seiblitz, 62, conseguiu sua vaga na Dança dos Famosos após entrar em contato com um diretor da atração.

O que aconteceu

A princípio, ela não tinha interesse na competição. Em entrevista ao jornal O Globo, ela conta que nem assistia ao Domingão: "Desde criança, tenho um pouco de agonia de televisão no domingo, sabe?"

Foi a participação do amigo Enrique Diaz, em 2024, que a fez mudar de ideia. "Vi as postagens do Kike [Enrique Díaz] no período em que ele participou do quadro, e achei tudo tão legal", reflete.

A atriz logo se mobilizou para mostrar que queria participar da atração. "No início do ano, descobri o telefone do diretor do programa e mandei uma mensagem, me oferecendo. Só tive o retorno positivo há um mês. E acabou rolando", diz Tereza.

Quem participa da edição 2025?

Cátia Fonseca, 56. A apresentadora de televisão é conhecida pelo trabalho à frente das câmeras e deixou a Band em março.

Richarlyson, 42. Ex-jogador do São Paulo, Richarlyson atualmente trabalha como comentarista esportivo nos Canais Globo.

Fernanda Paes Leme, 42. A atriz já fez diversas novelas na Globo e também tem trabalhos como apresentadora.

Manu Bahtidão, 39. A cantora é responsável por diversos hits dos últimos anos.

Allan Souza Lima, 39. Ator, esteve em "Mania de Você" e na série "Cangaço Novo".

Nicole Bahls, 39. A influenciadora já participou de realities shows, como "Power Couple" e "A Fazenda".

Silvero Pereira, 43. Ator, o artista esteve recentemente em trabalhos como "Pantanal" e "Garota do Momento".

Wanessa Camargo, 42. Ela esteve no elenco do Big Brother Brasil no ano passado, e também já participou do Show dos Famosos e da Batalha do Lip Sync.

Alvaro, 26. Natural de Maceió, ele tem mais de 16 milhões de seguidores no Instagram.

David Junior, 39. O ator esteve na novela das nove "Mania de Você", no ar entre 2024 e 2025.

Duda Santos, 24. Ela foi a protagonista do folhetim "Garota do Momento", que foi finalizado este ano.

Tereza Seiblitz, 62. A atriz já fez diversas novelas na Globo e esteve em "Volta por Cima", que chegou ao fim em abril.

Luan Pereira, 21. O cantor viralizou recentemente com o hit "Dentro da Hilux".

Gracyanne Barbosa, 41. A influenciadora e musa fitness esteve no elenco do BBB 25.

Rodrigo Faro, 51. O apresentador deixou a Record no fim do ano passado, após anos a frente do "Hora do Faro".

Lucas Leto, 26. O ator está no ar como Sardinha em "Vale Tudo" e entrou no Dança para substituir MC Livinho.

