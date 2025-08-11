Atriz pediu para entrar na Dança dos Famosos: 'Descobri celular do diretor'

Tereza Seiblitz, 62, conseguiu sua vaga na Dança dos Famosos após entrar em contato com um diretor da atração.

O que aconteceu

A princípio, ela não tinha interesse na competição. Em entrevista ao jornal O Globo, ela conta que nem assistia ao Domingão: "Desde criança, tenho um pouco de agonia de televisão no domingo, sabe?"

Foi a participação do amigo Enrique Diaz, em 2024, que a fez mudar de ideia. "Vi as postagens do Kike [Enrique Díaz] no período em que ele participou do quadro, e achei tudo tão legal", reflete.