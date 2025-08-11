Atriz pediu para entrar na Dança dos Famosos: 'Descobri celular do diretor'

Tereza Seiblitz, 62, conseguiu sua vaga na Dança dos Famosos após entrar em contato com um diretor da atração.
O que aconteceu
A princípio, ela não tinha interesse na competição. Em entrevista ao jornal O Globo, ela conta que nem assistia ao Domingão: "Desde criança, tenho um pouco de agonia de televisão no domingo, sabe?"
Foi a participação do amigo Enrique Diaz, em 2024, que a fez mudar de ideia. "Vi as postagens do Kike [Enrique Díaz] no período em que ele participou do quadro, e achei tudo tão legal", reflete.
A atriz logo se mobilizou para mostrar que queria participar da atração. "No início do ano, descobri o telefone do diretor do programa e mandei uma mensagem, me oferecendo. Só tive o retorno positivo há um mês. E acabou rolando", diz Tereza.
Quem participa da edição 2025?
Cátia Fonseca, 56. A apresentadora de televisão é conhecida pelo trabalho à frente das câmeras e deixou a Band em março.
Richarlyson, 42. Ex-jogador do São Paulo, Richarlyson atualmente trabalha como comentarista esportivo nos Canais Globo.
Fernanda Paes Leme, 42. A atriz já fez diversas novelas na Globo e também tem trabalhos como apresentadora.
Manu Bahtidão, 39. A cantora é responsável por diversos hits dos últimos anos.
Allan Souza Lima, 39. Ator, esteve em "Mania de Você" e na série "Cangaço Novo".
Nicole Bahls, 39. A influenciadora já participou de realities shows, como "Power Couple" e "A Fazenda".
Silvero Pereira, 43. Ator, o artista esteve recentemente em trabalhos como "Pantanal" e "Garota do Momento".
Wanessa Camargo, 42. Ela esteve no elenco do Big Brother Brasil no ano passado, e também já participou do Show dos Famosos e da Batalha do Lip Sync.
Alvaro, 26. Natural de Maceió, ele tem mais de 16 milhões de seguidores no Instagram.
David Junior, 39. O ator esteve na novela das nove "Mania de Você", no ar entre 2024 e 2025.
Duda Santos, 24. Ela foi a protagonista do folhetim "Garota do Momento", que foi finalizado este ano.
Tereza Seiblitz, 62. A atriz já fez diversas novelas na Globo e esteve em "Volta por Cima", que chegou ao fim em abril.
Luan Pereira, 21. O cantor viralizou recentemente com o hit "Dentro da Hilux".
Gracyanne Barbosa, 41. A influenciadora e musa fitness esteve no elenco do BBB 25.
Rodrigo Faro, 51. O apresentador deixou a Record no fim do ano passado, após anos a frente do "Hora do Faro".
Lucas Leto, 26. O ator está no ar como Sardinha em "Vale Tudo" e entrou no Dança para substituir MC Livinho.
