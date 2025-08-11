Sandy aparece com o namorado em flagra durante show de Júnior Lima

Sandy, 42, foi vista numa rara aparição ao lado do namorado, Pedro Andrade, 35, em show do irmão, Junior Lima.
O que aconteceu
A cantora, que mantém a vida pessoal longe dos holofotes, foi flagrada no último fim de semana na apresentação do irmão. O momento foi publicado pela página Circo da Mídia no Instagram.
No vídeo, o casal está com máscara, medida adotada por conta do tratamento da sobrinha, Lara. A filha de Junior foi diagnosticada com síndrome nefrótica, distúrbio nos rins que causa perda excessiva de proteínas na urina e diminui a imunidade da criança.
Não estranhem, porque vocês vão ver a gente por aí com máscara em lugar onde tem muita gente, porque a gente não pode trazer nenhuma virose para casal Junior Lima
Noely, mãe dos irmãos, também aparece na gravação.
Apesar de discretos, Sandy apareceu em foto com a sogra em outra ocasião. O registro foi feito no aniversário de Maria Helena Carone Gomes, mãe de Pedro, na comemoração de 53 anos dela, em uma vinícola.
