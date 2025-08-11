Sabrina Sato arranca suspiros com novo ensaio de lingerie: 'Maravilhosa'

Sabrina Sato, 44, compartilhou em suas redes sociais fotos de um novo ensaio sensual.

O que aconteceu

Nas imagens, a apresentadora aparece sorridente, usando apenas calcinha e sutiã. "Uma tarde tranquila, mesmo com o frio de São Paulo", brincou ela, na legenda da publicação no Instagram.

Os fãs de Sabrina não pouparam elogios a ela nos comentários do post. "Muito linda", enalteceu uma internauta. "Maravilhosa", concordou outra. "Musa", definiu ainda uma terceira.