Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 12/8 a 23/8

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) logo abaixo:
Terça, 12 de agosto
Walter é interrogado por todos da Paladar. Pascoal e Gilda decidem seguir Walter. Solange avisa a Sardinha que não quer contar a ninguém que está grávida. Solange fica presa no elevador da TCA com Afonso. Pascoal e Gilda descobrem que Walter e Odete são um casal. Odete termina o relacionamento com Walter, e César se interessa. Poliana e Raquel confrontam Odete. Lucimar e Jorginho gostam de saber que Vasco conseguiu uma quitinete no prédio em que eles moram. Celina confessa a Raquel seu temor de ser descoberta por Odete como sócia da Paladar. Eugênio avisa a todos que Heleninha sumiu.
Quarta, 13 de agosto
Celina fica desesperada com o sumiço de Heleninha. César e Odete passam a noite juntos. Tiago encontra Heleninha na rua em estado deplorável e toma uma atitude drástica para dar uma lição na mãe. Renato leva Heleninha para casa. Heleninha diz a Celina que Tiago sumiu. Renato e Marco Aurélio saem em busca de Tiago. Tiago é abordado por três jovens, e acaba sendo agredido e roubado por eles. Uma viatura da polícia avisa a Marco Aurélio que Tiago está no hospital. Marco Aurélio culpa Heleninha. Heleninha promete a Tiago que vai parar de beber. Maria de Fátima nota que César não passou a noite em casa. Solange conta a Renato que está grávida.
Quinta, 14 de agosto
Renato questiona Solange sobre a paternidade de seu bebê. Poliana diz a Raquel que talvez eles precisem escolher entre continuar como sócios de Celina ou brigar com Odete. Heleninha conversa com Afonso sobre sua intenção de procurar ajuda para parar de beber. Afonso acompanha Heleninha no AA. Ivan comenta com Raquel que pensa em procurar emprego fora da TCA. Maria de Fátima repara que César está de roupas novas. Afonso fica sabendo da gravidez de Solange. Odete avisa a Ivan que resolverá a dissolução do contrato do executivo com a TCA depois que ele ajudá-la em um problema com a Receita Federal. Raquel alerta Ivan sobre Odete. Celina pergunta a Maria de Fátima o motivo de a jovem estar mentindo para Afonso. Afonso pergunta a Solange se ele é o pai do bebê que ela espera.
Sexta, 15 de agosto
Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA. Maria de Fátima paga a Marina para descobrir algum segredo de Celina. Ivan hesita ao ser chantageado por Odete para participar da negociação com a Receita Federal de forma ilícita. Ivan revela a Raquel seu desejo de se casar com ela. Marina fotografa as multas que Jarbas levou quando estava dirigindo para Celina. Celina segue Maria de Fátima e descobre que ela aluga um apart hotel. Maria de Fátima descobre que Celina é sócia de Raquel na Paladar. Maria de Fátima ameaça Celina.
Sábado, 16 de agosto
Maria de Fátima avisa a Celina que César é seu amigo. Consuêlo elogia Afonso para Marieta. Maria de Fátima revela a César que conseguiu engravidar. Solange descobre que está esperando gêmeos. Celina avisa a Maria de Fátima que Afonso é estéril, e que Odete e o sobrinho não sabem. Celina ameaça Maria de Fátima, sem se importar com a chantagem da jovem. César sugere que Fátima interrompa a gravidez. Raquel não se sente confortável em ir à ópera com Ivan, sabendo que é um evento patrocinado pela família Roitman. Raquel se nega a falar com Maria de Fátima no evento no Teatro Municipal. Maria de Fátima tem atitude extrema para dar fim a sua gravidez.
Segunda, 18 de agosto
Raquel vê quando Maria de Fátima é levada para o hospital. Maria de Fátima se desespera ao saber que o que fez não afetou sua gravidez. A médica avisa a Afonso que Maria de Fátima está grávida. Celina confronta Maria de Fátima. Afonso fica intrigado ao sentir falta de uma pasta com relatórios da TCA. Maria de Fátima diz a César que os gêmeos que Solange espera podem ser de Afonso. Maria de Fátima suborna uma funcionária do laboratório e descobre que o exame de Afonso que Celina lhe mostrou é falso. Maria de Fátima planeja fazer Solange perder os bebês. Enquanto César distrai Sardinha e Solange na Tomorrow, Maria de Fátima entra na casa de Solange para manipular os remédios da diretora de criação.
Terça, 19 de agosto
Maria de Fátima conta a César que não teve coragem de sabotar o remédio de Solange. Sardinha resolve investigar Maria de Fátima. Raquel tem mau pressentimento com a negociação que Ivan teve que fazer com Odete para sair da TCA. Ivan indica Luciano para a equipe de Afonso. Ivan não nota o gravador que Gerson, colocou debaixo da mesa do restaurante, e acaba criando uma prova contra si mesmo ao fazer uma proposta ilícita ao fiscal da Receita Federal. Ivan é preso por corrupção ativa.
Quarta, 20 de agosto
Gilda avisa a Raquel sobre a prisão de Ivan. Odete finge surpresa ao ser avisada pela Polícia Federal que Ivan foi preso. Maria de Fátima conta a César que conseguiu apressar o exame de DNA subornando uma funcionária do laboratório, e que o resultado confirma a paternidade do amante. Ivan se dá conta de que caiu na armação de Odete. Raquel acusa Odete na delegacia. Aldeíde se oferece para emprestar o dinheiro da fiança de Ivan. Marco Aurélio avisa a Leila que talvez eles tenham que sair do país. Sardinha procura Afonso dizendo que tem provas contra Maria de Fátima.
Quinta, 21 de agosto
Afonso fica atordoado com todas as provas e informações apresentadas por Sardinha. Afonso flagra Maria de Fátima com César. Heleninha conta ao grupo do AA como Leonardo morreu. Bartolomeu acolhe Ivan. Celina chama Odete, ao ver Maria de Fátima discutindo com Afonso. Maria de Fátima mente para Afonso dizendo que o filho que espera pode ser dele. Afonso expulsa Maria de Fátima de casa e termina a relação com ela. Celina impede que Maria de Fátima leve as roupas que comprou com o dinheiro de sua família. André fica sabendo que o patrocinador comprou a Estrela, uma égua campeã, para ele. Odete tem embate com Maria de Fátima, que acaba contando que Celina é sócia de Raquel.
Sexta, 22 de agosto
Odete se sente traída por Celina e ameaça contar a Heleninha sobre a sociedade da irmã com Raquel. Maria de Fátima chega ao apart hotel e vê que César retirou seus pertences do apartamento. Olavo sugere que Maria de Fátima peça ajuda a Raquel. Bartolomeu diz a Eunice que está vasculhando a vida de Gerson. Afonso procura Solange para pedir desculpas. Marco Aurélio manda Freitas demitir César. Aldeíde empresta o dinheiro da fiança, e Ivan é liberado da cadeia. Celina é obrigada a vender a sua parte na Paladar a Odete. Maria de Fátima pede apoio a Leila. César deixa claro a Maria de Fátima que a relação entre eles terminou. Odete surpreende a todos da Paladar ao avisar que a empresa vai fechar.
Sábado, 23 de agosto
Raquel se dá conta de que, além de perder a Paladar, ficará com dívidas. Raquel e Poliana avisam aos funcionários sobre o fechamento da Paladar. Marco Aurélio comenta com Leila que a situação confusa em que se encontra a família Roitman favorece as realizações de suas transações ilícitas. Ivan se sente culpado pelo fechamento da Paladar. Raquel estranha ao ver César dirigindo o carro de Odete. Cecília e Laís se surpreendem com a chegada de vários equipamentos alugados por Marco Aurélio para a festa de aniversário de Sarita. Maria de Fátima fica sabendo por Poliana que Raquel viu César com Odete. Maria de Fátima confronta César no quarto de hotel com Odete.
