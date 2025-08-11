Regina Casé sobre procedimentos no rosto: 'Nunca fiz nada desses troços'

Regina Casé, 71, contou que nunca fez nenhum procedimento no rosto.

O que aconteceu

Em entrevista a Quem, a atriz comentou sobre a ausência de procedimentos faciais. "No rosto nunca fiz nada desses troços que as pessoas gostam de fazer".

Regina também comentou sobre seu cabelo e a influência do emocional na beleza. "Tenho 71 anos de idade e esse cabelo é todo meu. Todo mundo que me abraça, pega para ver se tem mega hair, mas não tem. Para ter um cabelo bonito tem que pensar na beleza como um todo. Talvez tenha esse cabelão porque não ponha muita química."