Regina Casé sobre procedimentos no rosto: 'Nunca fiz nada desses troços'

Regina Casé, 71, contou que nunca fez nenhum procedimento no rosto.
O que aconteceu
Em entrevista a Quem, a atriz comentou sobre a ausência de procedimentos faciais. "No rosto nunca fiz nada desses troços que as pessoas gostam de fazer".
Regina também comentou sobre seu cabelo e a influência do emocional na beleza. "Tenho 71 anos de idade e esse cabelo é todo meu. Todo mundo que me abraça, pega para ver se tem mega hair, mas não tem. Para ter um cabelo bonito tem que pensar na beleza como um todo. Talvez tenha esse cabelão porque não ponha muita química."
Se você não tiver legal emocionalmente e o resto do seu corpo não estiver funcionando bem, o seu cabelo não tem como ficar bonito sozinho. Regina Casé
A atriz disse ainda dar preferências a produtos mais naturais. "Quanto mais a gente lê os rótulos e entende o valor daquilo, mais você está se preservando. Procuro na minha rotina de beleza privilegiar coisas que sejam brasileiras, do meu estado, que não tenham viajado muito e que tenham sido feitas artesanalmente. Quando vai fazendo esse caminho, você vai chegando mais perto do simples e do bom".
