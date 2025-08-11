Poderoso: César desbanca 2 homens e ganha chance de ouro em 'Vale Tudo'

Amanhã, terça-feira (12), em "Vale Tudo" (Globo), Walter é interrogado por todos da Paladar. Pascoal e Gilda decidem seguir Walter. Solange avisa a Sardinha que não quer contar a ninguém que está grávida. Solange fica presa no elevador da TCA com Afonso.

Pascoal e Gilda descobrem que Walter e Odete são um casal. Odete termina o relacionamento com Walter, e César se interessa. Assim, o amante de Fátima começa a seduzir a ricaça, desbancando tanto Walter quanto Mário Sérgio.