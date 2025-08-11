'Padrão de qualidade': novela famosa foi rejeitada por ator de 'A Viagem'

Em 2000 e 2001 fez "Marcas da Paixão" e "Roda da Vida", ambas novelas da Record. Depois de anos de hiato, voltou a atuar na novela "Amor e Revolução", do SBT.

Em "A Viagem", Cláudio Cavalcanti deu vida ao médico Alberto, principal personagem espírita da trama. Amigo de Otávio (Antonio Fagundes) e médico da família, ele se envolve com Estela (Lucinha Lins) e lidera as sessões mediúnicas ao longo da história de Ivani Ribeiro.

Ary Fontoura, Tânia Scher, Cláudio Cavalcanti e Suzy Rego em 'A Viagem', 1994 Imagem: Bazilio Calazans/Globo

A partir dos anos 2000, Cavalcanti se destacou na política. Eleito vereador do Rio de Janeiro em 2000 e reeleito em 2004, defendeu com firmeza a causa animal.

Negou convite para 'Malhação' e outras novelas

Em 2013, mesmo ano de sua morte, Cláudio se despediu da carreira em "Sessão de Terapia". Selton Mello, criador do seriado, foi quem o convidou.