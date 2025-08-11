'Padrão de qualidade': novela famosa foi rejeitada por ator de 'A Viagem'

Cláudio Cavalcanti (1940-2013), o dr. Alberto de "A Viagem" (1994), criou polêmica ao explicar as razões para não fazer certas novelas da Globo no fim da vida.
Carreira extensa
Seu primeiro papel na TV foi em "22-2000 Cidade Aberta", de 1965, na Globo. Esteve no elenco de novelas icônicas, como "Véu de Noiva"; "Irmãos Coragem"; "Dona Xepa"; "Baila Comigo"; "Roque Santeiro"; "O Salvador da Pátria" e "Rainha da Sucata". Na Globo, sua última aparição foi em "Chiquinha Gonzaga" (1999).
Em 2000 e 2001 fez "Marcas da Paixão" e "Roda da Vida", ambas novelas da Record. Depois de anos de hiato, voltou a atuar na novela "Amor e Revolução", do SBT.
Em "A Viagem", Cláudio Cavalcanti deu vida ao médico Alberto, principal personagem espírita da trama. Amigo de Otávio (Antonio Fagundes) e médico da família, ele se envolve com Estela (Lucinha Lins) e lidera as sessões mediúnicas ao longo da história de Ivani Ribeiro.
A partir dos anos 2000, Cavalcanti se destacou na política. Eleito vereador do Rio de Janeiro em 2000 e reeleito em 2004, defendeu com firmeza a causa animal.
Negou convite para 'Malhação' e outras novelas
Em 2013, mesmo ano de sua morte, Cláudio se despediu da carreira em "Sessão de Terapia". Selton Mello, criador do seriado, foi quem o convidou.
Em entrevista, veterano declarou que não queria voltar à TV em qualquer papel. Ele assumiu que foi chamado para inúmeros projetos e chegou a desdenhar de "Malhação", extinta novela teen da Globo.
Tenho tido muitos convites, mas não queria fazer participação especial em novela ou Malhação. Queria voltar com algo que fosse espetacular. São 57 anos de carreira. Pode parecer cabotinismo, mas já fiz muita coisa boa. Claro que também já fiz coisas ruins. Só que agora eu devo um padrão de qualidade ao meu trabalho. Estava atrás de algo que fosse me dar orgulho e prazer de ter feito.
Cláudio Cavalcanti, ao jornal O Globo, em 2013
"Sessão de Terapia" foi o último trabalho do ator, que morreu em setembro de 2013, aos 73 anos. Cavalcanti foi internado no hospital onde havia passado por uma cirurgia na coluna. Ele teve complicações cardíacas, insuficiência renal e um quadro que evoluiu para falência múltipla dos órgãos.
