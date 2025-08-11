Cantor de axé, atropelamento e stalker árabe: as histórias de Leandro Lima

Leandro Lima, 43, foi alçado a galã de novelas ao participar de novelas recentes, como "Pantanal" (2022), "Terra e Paixão" (2023) e "Vale Tudo" — remake no qual vive Walter, o amante fixo de Odete Roitman (Debora Bloch). Antes disso, no entanto, ele já teve trabalhos inusitados e viveu situações curiosas no Brasil e no exterior.

Trajetória de Leandro Lima

Na década de 1990, aos 16 anos, Leandro virou cantor de axé em sua cidade natal, João Pessoa. Nos vocais da banda Ala Ursa, ele se apresentou em trio elétrico e chegou a cantar para 40 mil pessoas em uma só apresentação.

Aos 20 e poucos, deixou o axé para trás e partiu para o exterior com o objetivo de virar modelo. E deu certo: viveu na França e na Itália, posando e desfilando para marcas como Versace e Ferragamo. "Quando cheguei lá, não sabia nem quem era Giorgio Armani", lembrou ele, em entrevista à revista GQ Brasil.