Cantor de axé, atropelamento e stalker árabe: as histórias de Leandro Lima

Leandro Lima, 43, foi alçado a galã de novelas ao participar de novelas recentes, como "Pantanal" (2022), "Terra e Paixão" (2023) e "Vale Tudo" — remake no qual vive Walter, o amante fixo de Odete Roitman (Debora Bloch). Antes disso, no entanto, ele já teve trabalhos inusitados e viveu situações curiosas no Brasil e no exterior.
Trajetória de Leandro Lima
Na década de 1990, aos 16 anos, Leandro virou cantor de axé em sua cidade natal, João Pessoa. Nos vocais da banda Ala Ursa, ele se apresentou em trio elétrico e chegou a cantar para 40 mil pessoas em uma só apresentação.
Aos 20 e poucos, deixou o axé para trás e partiu para o exterior com o objetivo de virar modelo. E deu certo: viveu na França e na Itália, posando e desfilando para marcas como Versace e Ferragamo. "Quando cheguei lá, não sabia nem quem era Giorgio Armani", lembrou ele, em entrevista à revista GQ Brasil.
Quando vivia Milão, no norte da Itália, foi atropelado por um ônibus e fraturou o rosto. "Achei que fosse morrer", recordou ele à revista, que também viveu e trabalhou como modelo por anos em Nova York.
Nos Estados Unidos, estudou atuação no renomado instituto Lee Strasberg e fez curso de barman para complementar a renda. Depois, conseguiu suas primeiras pontas no audiovisual brasileiro.
Com a fama de novelas globais, passou a ser seguido por 600 mil pessoas e ganhou uma stalker árabe. Ele recebe mensagens diárias de uma mulher que se identifica como árabe e escreve até cinquentas "te amo" ou "por que não quer ser meu amigo?".
Novelas e família
Leandro deixará "Vale Tudo" nos próximos capítulos após Walter ser dispensado por Odete, mas ele não ficará longe das telas por muito tempo. Ator está escalado para "Três Graças", novela de Aguinaldo Silva que vai substituir o atual remake de Manuela Dias.
É casado com a modelo Flávia Lucini há mais de dez anos, com quem possui um filho, Toni, 2. O ator ainda é pai de Giulia Lins, 23, fruto de um relacionamento passado.
