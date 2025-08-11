Quem diria? Autora de Vale Tudo promove mais uma mudança e forma novo casal

Nos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo), Renato (João Vicente de Castro) e Heleninha (Paolla Oliveira) vão se aproximar de forma inédita.
O que vai acontecer
Tudo começa quando Heleninha decide abrir uma galeria de arte. Ao visitar o espaço, Renato comenta que a aquisição será um marco na vida dela. As informações são do jornal O Globo.
A conversa acaba reavivando o romance escondido que os dois tiveram no passado. O clima entre eles esquenta, podendo ajudar Heleninha a superar o término traumático de seu casamento com Ivan (Renato Góes).
O fato de Renato ser primo de Marco Aurélio (Alexandre Nero), ex de Heleninha, deve movimentar a trama. Atualmente, o vilão está em um relacionamento com Leila (Carolina Dieckmann), que já foi namorada do dono da Tomorrow.
Em 1988, Heleninha seguiu a história sozinha até encontrar um novo amor, William (Dennis Carvalho). O rapaz ajudou a pintora em seu tratamento contra o alcoolismo e conquistou seu coração. Não se sabe, contudo, se essa trama existirá no remake.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
