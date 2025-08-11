Quem diria? Autora de Vale Tudo promove mais uma mudança e forma novo casal

A conversa acaba reavivando o romance escondido que os dois tiveram no passado. O clima entre eles esquenta, podendo ajudar Heleninha a superar o término traumático de seu casamento com Ivan (Renato Góes).

Renato (João Vicente de Castro) e Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

O fato de Renato ser primo de Marco Aurélio (Alexandre Nero), ex de Heleninha, deve movimentar a trama. Atualmente, o vilão está em um relacionamento com Leila (Carolina Dieckmann), que já foi namorada do dono da Tomorrow.

Em 1988, Heleninha seguiu a história sozinha até encontrar um novo amor, William (Dennis Carvalho). O rapaz ajudou a pintora em seu tratamento contra o alcoolismo e conquistou seu coração. Não se sabe, contudo, se essa trama existirá no remake.

