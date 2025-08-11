SplashUOL
Morre Maria Berklian, a 'Rainha do Brasil', do meme 'Tá barato'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
Maria Berklian, apelidada de "Rainha do Brasil", morreu
Imagem: Reprodução/Instagram

A influenciadora Maria Berklian, conhecida como a "Rainha do Brasil", morreu aos 86 anos.

O que aconteceu

A informação foi confirmada a Splash pela Igreja Apostólica Armênia do Brasil, da qual Maria era membro ativa. A causa da morte não foi informada.

O velório da influenciadora acontece hoje, na Catedral Armênia São Jorge, no Bom Retiro, em São Paulo.

Em maio, Maria Berlkian havia sido hospitalizada devido a influenza e pneumonia.

A influenciadora somava mais de 2,5 milhões de seguidores no TikTok. Maria viralizou com vídeos onde passeava por lojas de grife e comprava itens bem caros, afirmando que estavam baratos.

Devido aos gastos altos de luxo, ela passou a ser conhecida nas redes sociais como "Rainha do Brasil".

