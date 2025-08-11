Amigos de Kate e William dão apelido irônico para marca de Meghan Markle

Amigos do príncipe William e de Kate Middleton escolheram um apelido sarcástico para se referir a "As Ever", marca de lifestyle de Meghan Makle, esposa do príncipe Harry.

O que aconteceu

De acordo com o Daily Mail, a marca que se chama "As Ever" (Como Sempre) é chamada pelos amigos do casal real de "As If" (Como Se). Segundo fontes do jornal, o apelido satiriza as chances do empreendimento ser bem sucedido.

Uma fonte do jornal comentou o apelido. "Isso causou muitas risadas no grupo. As mensagens no WhatsApp não paravam de chegar. É tudo muito barato e feito às pressas. É constrangedor, na verdade."