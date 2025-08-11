Amigos de Kate e William dão apelido irônico para marca de Meghan Markle

Amigos do príncipe William e de Kate Middleton escolheram um apelido sarcástico para se referir a "As Ever", marca de lifestyle de Meghan Makle, esposa do príncipe Harry.
O que aconteceu
De acordo com o Daily Mail, a marca que se chama "As Ever" (Como Sempre) é chamada pelos amigos do casal real de "As If" (Como Se). Segundo fontes do jornal, o apelido satiriza as chances do empreendimento ser bem sucedido.
Uma fonte do jornal comentou o apelido. "Isso causou muitas risadas no grupo. As mensagens no WhatsApp não paravam de chegar. É tudo muito barato e feito às pressas. É constrangedor, na verdade."
A marca de Meghan foi criada em 2024 com outro nome e renomeada para "As Ever" esse ano. Entre outros produtos, ela inclui uma variedade de chás, granulados de flores comestíveis, utensílios domésticos e mel.
Um especialista na família real conversou com o Daily Mail sobre a marca da atriz. "Meghan gosta de brilho e glamour e é absolutamente implacável, como a entrevista na Oprah mostrou tão claramente. Como ela se casou com Harry, sua marca tem alcance. Ela gostaria de ser uma influenciadora bilionária e uma celebridade de primeira linha, mas tem pouquíssimos amigos de primeira linha."
Harry e Meghan deixaram suas funções na família real em 2020. O casal mora nos Estados Unidos com os dois filhos, Archie e Lilibet.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.