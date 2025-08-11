Lucas Leto ajudou Alvaro durante crise de pânico na Dança: 'Deitei do lado'

Lucas Leto, substituto de MC Livinho na Dança dos Famosos (Globo), ajudou Alvaro durante uma crise de pânico do influenciador.
O que aconteceu
Lucas republicou uma foto dos dois em sua conta do X e relatou o momento. "Gente, o Alvaro nessa hora estava tendo um ataque do pânico, aí eu deitei do lado dele e puxei assunto pra tirar ele do buraco."
O ator comemorou ter sido bem sucedido. "Deu certo."
Lucas faz parte do Grupo D da competição, ao lado Wanessa Camargo, Alvaro e Tereza Seiblitz. Ele foi anunciado ontem.
Nas três primeiras semanas, os 16 participantes competem em quatro grupos. O primeiro ritmo escolhido foi o axé, com participação ao vivo do Olodum, Banda Mel, Jammil e uma Noites, Carla Cristina e Alinne Rosa.
